Odbojkaši Ribole Kaštela nastavljaju svoj europski put! Nakon uvjerljive pobjede 3:0 u prvom susretu u Kaštelima, izabranici Ivana Rančića slavili su i na gostovanju u Grazu, gdje su domaći UVC Holding Graz svladali rezultatom 1:3 (20:25, 27:25, 16:25, 22:25).

Utakmica je donijela dosta izjednačene igre, ali i nekoliko važnih serija Ribole u trenucima kada se lomio rezultat. Prvi set dugo je bio potpuno otvoren, a nakon početnog nadmetanja i minimalne prednosti domaćina od 16:15, Kaštelani su odgovorili sjajnom serijom 1:7 kojom su stigli do vodstva 17:22, a stečenu prednost bez većih problema sačuvali do kraja i osvojili set s 20:25.

U drugoj dionici Graz je veći dio vremena imao rezultatsku prednost, koja se kretala između jednog i četiri poena. Domaćini su kod 18:14 bili u dobroj poziciji za izjednačenje, no Ribola je ponovno pokazala sposobnost povratka u utakmicu. Serijom 1:6 preokrenula je rezultat i povela s 19:20. U neizvjesnoj završnici igralo se poen za poen, a ovoga puta više koncentracije imao je Graz, koji je set osvojio na razliku rezultatom 27:25.

Odgovor Ribole stigao je već u trećem setu. Nakon izjednačenog početka, Kaštelani su kod rezultata 7:6 za domaćina ubacili u višu brzinu i serijom 2:9 pobjegli na 9:15. Stečenu prednost nastavili su povećavati, ne dopustivši Grazu da se ozbiljnije vrati u set, koji je završio uvjerljivih 16:25 za goste.

Četvrti set ponovno je donio ravnopravnu borbu i neizvjesnost sve do same završnice. Kod vodstva Graza 17:16 Ribola je još jednom pokazala koliko je opasna kada pronađe pravi ritam. Serijom od pet uzastopnih poena preuzela je kontrolu i odmaknula na 17:21. Domaćini više nisu uspjeli zaprijetiti preokretom pa je Ribola set zaključila rezultatom 22:25, a time i utakmicu te potvrdila plasman u sljedeće kolo.

Veliki doprinos pobjedi imala je cijela ekipa, koja je unatoč zdravstvenim problemima i zgusnutom rasporedu pronašla snagu za još jednu važnu europsku večer.

„Čestitam stvarno svojoj ekipi, predivna je stvar proći dalje u Europi i to protiv jednog Graza, osvajača austrijskog kupa. Mislim da smo danas odradili sjajnu utakmicu, imali smo zaista dosta problema, ušla nam je viroza u ekipu, ali izvukli smo se nekako. Stvarno jedna sjajna utakmica, bila je lijepa atmosfera, Graz se nije predavao, ali smo se stisnuli. Kula je povukao kada je bilo najpotrebnije, zapravo i cijela ekipa tako da čestitam im“, kazao je Rančić.

Ovom pobjedom Ribola je stigla i do sedme uzastopne pobjede, što je još jedna potvrda odlične forme i zajedništva koje ekipa pokazuje u dosadašnjem dijelu sezone. Ipak, vremena za slavlje nema previše jer se Kaštelani već okreću novim obvezama.

„Naporan je ritam iza nas, sedma pobjeda u nizu što puno pokazuje o karakteru ekipe. Večeras se moramo odmoriti, vraćamo se sutra kući i onda već u petak imamo Grobničan u kupu tako da ritam je zaista nemoguć, ali puno je lakše kada se pobjeđuje“, dodao je trener Ribole.

Svoje zadovoljstvo prolaskom dalje nije skrivao ni Ante Giljanović, koji je istaknuo da je ekipa do pobjede stigla unatoč problemima s bolešću nekoliko igrača.

„Teška utakmica za nas zato što smo zadnjih dana imali nekoliko igrača koji su se razbolili, ali igrali smo junački. Drugi set smo malo pali, ali mogli smo ga osvojiti da nije bilo dvije baš loše odluke sudaca, ali dobro. Pobijedili smo i idemo u sljedeće kolo i čestitam svojoj ekipi“, poručio je Giljanović.

Pred Ribolom je sada novi europski izazov. U šesnaestini finala CEV Challenge Cupa suparnik će joj biti izraelski Hapoel Mate Asher, koji je u ovoj rundi natjecanja izbacio hrvatskog predstavnika Mursu Osijek.