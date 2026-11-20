Odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela pobjedom nad OK Budućnost iz Podgorice rezultatom 3:1 (25:18, 25:27, 25:23, 25:18) uspješno su zaključile drugi turnir MEVZA lige za žene, koji se od 17. do 19. studenoga održavao u Gradskoj sportskoj dvorani Sokolana u Kaštel Sućurcu.

Nakon pobjede protiv OK Herceg Novi u prvom susretu, Kaštelanke su svladale i drugog crnogorskog predstavnika te domaći turnir završile s maksimalnim učinkom – dvije utakmice i dvije pobjede.

Treća i posljednja utakmica turnira donijela je zanimljiv i borben susret u kojem su domaće odbojkašice morale pokazati strpljivost, koncentraciju i karakter kako bi slomile otpor mlade i motivirane ekipe Budućnosti.

Budućnost pružila snažan otpor, Ribola pokazala iskustvo u ključnim trenucima

Ribola je dobro otvorila susret i prvi set osvojila rezultatom 25:18. Ipak, gošće iz Podgorice pokazale su da se neće lako predati. U drugom setu razvila se izjednačena borba, a Budućnost je u neizvjesnoj završnici bila uspješnija i rezultatom 27:25 izjednačila na 1:1.

Treći set pokazao se ključnim za konačan ishod utakmice. Budućnost je nastavila pružati snažan otpor, no Kaštelanke su u odlučujućim trenucima pokazale veću smirenost i koncentraciju. Strpljivo su gradile poene te set osvojile rezultatom 25:23, čime su ponovno preuzele vodstvo.

U četvrtom setu domaće su odbojkašice zadržale kontrolu, nisu dopustile novo iznenađenje i pobjedom 25:18 potvrdile konačnih 3:1.

Za razliku od susreta s Herceg Novim, u kojem su prikazale izrazito kvalitetnu igru, Kaštelanke su protiv Budućnosti morale pronaći drukčiji put do pobjede. Upravo je sposobnost prilagodbe, uz zajedništvo i strpljivost, bila jedna od najvećih vrijednosti njihova drugog nastupa na turniru.

Igor Arbutina: „Zadovoljan sam ne samo pobjedom nego i načinom na koji smo je ostvarili”

Trener ŽOK Ribola Kaštela Igor Arbutina nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo rezultatom, ali još više načinom na koji su njegove igračice reagirale u zahtjevnim trenucima.

„Možda ovo nije bila naša najkvalitetnija utakmica, ali djevojke su ponovno pronašle put do pobjede. I kada smo bili u teškim situacijama, ostale su strpljive, koncentrirane i postupno gradile poene. Posebno me veseli kako smo odigrali završnicu trećeg seta, a zatim na sličan način i četvrti set. Jako sam zadovoljan, ne samo pobjedom nego i načinom na koji je ostvarena.”

Arbutina je istaknuo da se ova utakmica znatno razlikovala od prethodnog susreta protiv Herceg Novog.

„Protiv Herceg Novog djevojke su imale svoj dan i odigrale zaista kvalitetnu utakmicu. Danas smo morali pronaći drukčiji način da dođemo do pobjede, biti puno strpljiviji, i djevojke su to uspješno napravile. Presretan sam kako reagiraju na terenu.”

Posebno je naglasio uspješan rezultatski niz svoje ekipe, koja je, prema njegovim riječima, ostvarila sedmu uzastopnu pobjedu.

„U vrlo kratkom razdoblju odigrali smo velik broj zahtjevnih utakmica. Nadam se da ćemo nastaviti ovako, da ćemo ostati zdravi, bez ozljeda i bolesti koje se u ovom dijelu godine često pojavljuju, te da ćemo uspješno nastaviti provoditi naš program i odgovarati na izazove koji nas očekuju.”

Ema Šeremet: „Nije bilo jednostavno i zato je pobjeda još slađa”

Jedna od zapaženijih domaćih igračica, Ema Šeremet, nakon susreta čestitala je svojim suigračicama na još jednoj važnoj pobjedi, ali i mladoj ekipi Budućnosti na prikazanoj igri i borbenosti.

„Čestitam svojim suigračicama na pobjedi, ali i ekipi Budućnosti, koja je pokazala da je vrlo borbena i kvalitetna mlada momčad. Utakmica nije bila jednostavna i morale smo se dobro potruditi da dođemo do pobjede. Upravo zato ona nam je još slađa.”

Šeremet je posebno zadovoljna činjenicom da je Ribola oba susreta domaćeg turnira završila pobjedama.

„Dva nastupa u MEVZA ligi i dvije pobjede – možemo biti jako zadovoljne. Sada se okrećemo novom vikendu i novim utakmicama. Nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu.”

Luka Bogojević: „Ribola je u prijelomnim trenucima pokazala iskustvo i mirnoću”

Trener Budućnosti Luka Bogojević čestitao je domaćoj ekipi na pobjedi te istaknuo da je susret bio vrijedno iskustvo za njegove mlade igračice.

„Odigrali smo vrlo dobru i zahtjevnu utakmicu protiv Ribole, kojoj ovom prilikom želim čestitati na sjajnoj igri i pobjedi. U ovom trenutku pružili smo svoj maksimum. Ova nam je utakmica pokazala mnogo dobrih stvari, ali i nedostatke na kojima moramo raditi kako bismo nastavili napredovati.”

Bogojević je naglasio važnost nastupa u međunarodnoj konkurenciji za razvoj svoje ekipe.

„Za nas je iskustvo igranja u MEVZA ligi iznimno važno. Ovakve utakmice mnogo nam znače za stjecanje iskustva. Upravo je u prijelomnim trenucima Ribola pokazala iskustvo i mirnoću, dok mi na tome još moramo raditi.”

Govoreći o nastavku natjecanja, trener Budućnosti izrazio je optimizam.

„Sljedeće godine očekuje nas turnir u Zagrebu, gdje ćemo pokušati ostvariti pobjedu za koju vjerujem da bi nam mogla otvoriti put prema završnom turniru Final Four MEVZA lige.”

Teodora Čavić: „Svaka ovakva utakmica korak je prema napretku”

Igračica Budućnosti Teodora Čavić također je istaknula vrijednost iskustva stečenog u susretu s kvalitetnom i iskusnijom ekipom Ribole Kaštela.

„Mislim da smo pokazale borbenost i dale sve od sebe. Ribola je odličan protivnik, kvalitetna i iskusna ekipa. Ova utakmica pokazala nam je da moramo još puno raditi i ulagati trud kako bismo mogle ravnopravno parirati takvim ekipama.”

Unatoč porazu, Čavić smatra da njezina ekipa iz ovakvih utakmica može izvući mnogo pozitivnog.

„Svaka ovakva utakmica za nas je novi korak i vrijedno iskustvo. Vjerujem da ćemo uz rad i trud nastaviti napredovati i biti sve bolje.”

Uspješan završetak međunarodnog turnira u Kaštelima

Tijekom tri dana u Sokolani odigrane su tri utakmice drugog turnira MEVZA lige za žene. Uz domaćina ŽOK Ribola Kaštela sudjelovali su i crnogorski predstavnici OK Herceg Novi i OK Budućnost iz Podgorice.

Kaštelanke su ostvarile dvije pobjede i na najbolji način zaključile nastup pred domaćom publikom, dok su obje gostujuće ekipe pokazale kvalitetu i borbenost te pridonijele zanimljivom međunarodnom odbojkaškom programu.

Za Ribolu Kaštela ovo je još jedna potvrda dobre forme i nastavka uspješnog rezultatskog niza, ali i dodatno samopouzdanje uoči novih prvenstvenih i međunarodnih izazova.

MEVZA League Women 2026./2027. – drugi turnir, Kaštel Sućurac

ŽOK RIBOLA KAŠTELA – OK BUDUĆNOST 3:1

Setovi: 25:18, 25:27, 25:23, 25:18

Dvorana: Gradska sportska dvorana Sokolana, Kaštel Sućurac

Datum: 19. studenoga 2026.

Treneri: Igor Arbutina (Ribola Kaštela), Luka Bogojević (Budućnost).