Ribola Kaštela bez finala, ali mlađi kadeti prvaci Dalmacije

OK Ribola Kaštela je u u uzvratnoj utakmici polufinala doigravanja od MOK Mursa Osijek izgubio s 1:3 (21:25, 15:25:18, 25:23, 22:25), pa su se s ukupnim skorom 2:0 u finale plasirali Osječani. Jednostavno, bili su bolji. Doduše, Ribola je igrala bez Jurete s jako pomlađenom postavom, koja se s obzirom na okolnosti još dobro snašla. Prvi set je bio dosta izjednačen do same završnice, kad je Mursa s nekoliko poena prelomila na svoju stranu. U drugom su Kaštelani totalno ispali iz ritma nakon što su im na samom početku suđene dvije pogrešne rotacije. A onda su se u trećem setu posložili i jako hrabro odigrali za 2:1. Nastavili su energično i u četvrtom, stalno bili u zaostatku samo poen, dva, ali Mursa više nije dozvolila preokret i zaključila s konačnih 3:1

Glavni trener Ivan Rančić: „Zaslužena pobjeda Murse, koja igra na krilima Andrić i iskustva Bakonjija. Dali smo koliko smo mogli u ovom trenutku, jednostavno nismo imali dovoljno mirnoće u obrani, falio nam je i Jureta, iako ga je mladi Aganović dobro zamjenio kao i Grbavica, koji je dobro reagirao.

Šteta, iako nakon ozljede Kulušića smo zadnjih nekoliko tjedana u padu, i iskreno nisam zadovoljan kako smo kao ekipa odradili Playoff unatoč mladosti i ozljedama. Na kraju čestitam mojoj ekipi koja nije odustajala i borila se za svaku loptu do samog kraja.”

Mursa će u finalnoj seriji igrati protiv zagrebačke Mladosti koja je u dvije utakmice pobijedila OKM Centrometal.

A ranije danas su mlađi kadeti OK Ribola Kaštela postali prvaci Dalmacije. Na regionalnom prvenstvu za mlađe kadete dječaci OK Ribola Kaštela u odlučujućoj utakmici pobijedili su vršnjake iz OK Zadar s 2️:0. Bili su bolji i spretniji od Zadrana i zasluženo pobijedili te na Prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete odlaze kao 1. iz Regije Jug.