Ribarska večer okupila Stobrečane i njihove goste: Srdele, vino i glazba otvorili Dane Stobreča

Stobreč je u nedjelju bio u znaku Dana Stobreča i tradicionalne Ribarske večeri, kojom je započeo dvodnevni program posvećen tradiciji, glazbi i blagdanu sv. Lovre, zaštitnika mjesta.

U Lučici Porat brojni mještani i njihovi gosti okupili su se na tradicionalnom druženju, a članovi PŠRK Stobreč dijelili su besplatne srdele s gradela i domaće vino.

Nakon ribarske večeri program se nastavio u Centralnom stobrečkom parku, gdje je od 21 sat nastupio Johnny Gitara uz Festivo band, dok je od 22 sata publiku zabavljao Jole.

Uz glazbu, druženje i dobro raspoloženje, oko prostora održavanja manifestacije bili su postavljeni i prigodni ugostiteljski i prodajni štandovi.

Dani Stobreča nastavljaju se u ponedjeljak, na blagdan sv. Lovre. U 10:30 sati održat će se tradicionalna procesija ulicama Stobreča, nakon koje će uslijediti svečana sveta misa.

Proslava se nastavlja u večernjim satima koncertnim programom u Centralnom stobrečkom parku. Drugog dana glazbeni program počinje u 21 sat nastupom Klape Iskon. Od 22 sata publiku će zabavljati Vuco, a službeni program završava u ponoć. Organizatori poručuju kako je cilj manifestacije i ove godine očuvati stobrečku tradiciju te blagdan zaštitnika mjesta proslaviti u ozračju zajedništva, glazbe i druženja.

Kako je izgledala atmosfera na prvoj večeri Dana Stobreča, pogledajte u našoj galeriji.