Ribarska noć u Rogotinu: Sprema se još jedna maestralna fešta uz dobru spizu, piće i glazbu uživo

Rogotin će i ove godine biti domaćin omiljene Ribarske noći, tradicionalne fešte koja iz godine u godinu okuplja velik broj mještana, gostiju i ljubitelja dobre atmosfere. Ribarska noć Rogotin 2026. održat će se u subotu, 4. srpnja, s početkom u 20 sati. Riječ je o fešti koja je, kako dobro znaju svi koji su je barem jednom posjetili, uvijek dobra, vesela i maestralna. Uz druženje i domaći ugođaj, posjetitelje i sudionike očekuje večer za pamćenje.

Za sudionike je osigurana važna logistika, pa su organizatori uz Udruge za očuvanje tradicijskih vrijednosti Rogotin osigurali stolove, kruh i piće.

Glazba uživo za pravu feštarsku atmosferu

Da zabave ne bi nedostajalo, pobrinut će se i glazba uživo. Posjetitelje će zabavljati Black Rižot, što je dodatna garancija dobre atmosfere i feštarskog raspoloženja. Ribarska noć u Rogotinu i ove godine tako donosi sve ono što ovakve ljetne manifestacije čini posebnima: druženje, domaću spizu, pjesmu i veselje do kasnih sati.