Rezultati izlaznih anketa. AfD pred povijesnom pobjedom

Birači u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhalt odlučili su o novom sazivu pokrajinskog parlamenta, a prema prvim izlaznim anketama rezultat je donio veliko iznenađenje. Desničarski AfD osvojio je uvjerljivo prvo mjesto s čak 44,5 posto glasova.

Na izbore je moglo izaći oko 1,7 milijuna birača, a rezultat AfD-a predstavlja snažan skok u odnosu na prethodne pokrajinske izbore. Stranka je pritom bila blizu cilja koji je isticala uoči izbora – osvajanja apsolutne većine i mogućnosti da njezin kandidat Ulrich Siegmund postane prvi pokrajinski premijer iz redova AfD-a.

Najveći gubitnik izbora prema izlaznim anketama je Kršćansko-demokratska unija (CDU). Stranka je osvojila 18,5 posto glasova, znatno manje od AfD-a, dok su ranija istraživanja javnog mnijenja također ukazivala na veliku prednost desnice.

U parlament bi, prema trenutačnim projekcijama, trebali ući i Die Linke s 9,5 posto, Zeleni s devet posto, SPD s osam posto te BSW s pet posto. Liberalni FDP ostao je na svega dva posto i prema tim podacima ne bi prešao izborni prag.

Takav raspored snaga dodatno komplicira formiranje nove pokrajinske vlasti. Stranke koje bi mogle sudjelovati u sastavljanju većine dosad su odbacivale mogućnost suradnje s AfD-om. Jedan od scenarija koji se ranije spominjao bila je suradnja CDU-a, SPD-a i Zelenih, uz potporu Ljevice.

AfD je u Saskoj-Anhaltu posebno kontroverzan. Tamošnje sigurnosne službe stranku su klasificirale kao organizaciju koja je potvrđeno ekstremistička i protivna temeljnom demokratskom poretku, što je dodatno zaoštrilo političku atmosferu uoči glasanja.

Uoči izbora u Magdeburgu su održani i skupovi podrške demokraciji. Na njih su pozvale sindikalne organizacije i građanske inicijative, upozoravajući na jačanje krajnje desnice.

Zabrinutost zbog rezultata ranije je izrazio i magdeburški biskup Gerhard Feige, koji je upozorio da dio građana, kako smatra, podcjenjuje opasnost koju vidi u jačanju AfD-a.

Prvi rezultati zasad se temelje na izlaznim anketama, dok se službeni i konačniji podaci očekuju tijekom noći. Oni će pokazati hoće li AfD uspjeti potvrditi ovako uvjerljivu prednost i kakav će biti raspored snaga pri formiranju nove pokrajinske vlade.