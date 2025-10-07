Revolucija u splitskom školstvu: Tri osnovne škole dobit će nove učionice, dvorane i cjelodnevnu nastavu!

Kroz suradnju Grada Splita i Razvojne agencije Split – RaST, na otvoreni Poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – Grupa 1“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, prijavljena su tri nova projektna prijedloga usmjerena na stvaranje kvalitetnijih i suvremenijih uvjeta obrazovanja.

Cilj ovih ulaganja je omogućiti da učenici pohađaju nastavu u jednoj smjeni, uvesti cjelodnevnu školu, povećati kapacitete i modernizirati učionice te podići standarde školskih prostora kako bi oni bolje odgovarali potrebama učenika i nastavnika. Projekti se odnose na tri splitske osnovne škole:

Osnovna škola Pujanke

Projekt predviđa dogradnju i rekonstrukciju škole, čime će se osigurati sedam novih učionica i dva kabineta te značajno proširiti kapaciteti za gotovo 500 učenika. Time će se stvoriti uvjeti za jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne škole. Posebna vrijednost ulaganja je i nova školska sportska dvorana, koja će unaprijediti nastavu tjelesnog odgoja i obogatiti izvannastavne aktivnosti.

Ukupna vrijednost investicije : 6.700.926,88 EUR

Bespovratna sredstva: 6.008.662,89 EUR

Sufinanciranje korisnika: 692.263,99 EUR

Osnovna škola Ravne njive – Neslanovac

Zbog nedostatka prostora u ovoj se školi nastava trenutno odvija čak u tri smjene. Planirana rekonstrukcija i dogradnja donijet će 14 novih učionica i 8 kabineta te modernizirati postojeće prostore, čime će se omogućiti jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne škole. Na taj način učenici i nastavnici dobit će sigurnije, kvalitetnije i uključivije obrazovno okruženje.

Ukupna vrijednost investicije: 6.502.503,31 EUR

Bespovratna sredstva: 6.502.503,31 EUR (projekt je u potpunosti financiran iz NPOO-a)

Osnovna škola Split 3

Projekt obuhvaća rekonstrukciju dijela postojeće zgrade i dogradnju aneksa u kojem će se nalaziti 10 novih učionica, 4 kabineta, blagovaonica i kuhinja. Time će se poboljšati uvjeti obrazovanja za gotovo 700 učenika te stvoriti preduvjeti za cjelodnevnu školu i učinkovitije korištenje prostora.

Ukupna vrijednost investicije: 5.040.107,86 EUR

Bespovratna sredstva: 4.981.011,96 EUR

Sufinanciranje korisnika: 59.095,90 EUR

Ukupna vrijednost sva tri projektna prijedloga iznosi 18.243.442,20 EUR, od čega je zatraženo čak 17.492.082,30 EUR bespovratnih sredstava, što predstavlja 95,88% ukupne vrijednosti. Ovim ulaganjima Grad Split osigurava dugoročne preduvjete za razvoj obrazovnog sustava i kvalitetnije uvjete školovanja.