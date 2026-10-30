Revolucija u španjolskom nogometu: La Liga uvodi veliku novost, suci će prvi put u povijesti govoriti nakon utakmica

Nakon što su početkom sezone uvedeni televizijski intervjui sa sucima prije utakmica, španjolsko prvenstvo ide korak dalje. Već ovog vikenda gledatelji će prvi put moći čuti njihove izjave i nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

Španjolska La Liga nastavlja s promjenama kojima želi približiti suce nogometnoj javnosti i povećati transparentnost njihova rada. Nakon što je početkom ove sezone uvedena praksa televizijskih intervjua sa sucima uoči utakmica, sada stiže još jedna velika novost.

Naime, suci će prvi put u povijesti španjolskog nogometa davati izjave i nakon odigranih susreta.

Odluka je donesena u suradnji La Lige i Sudačke komisije, a novi format trebao bi zaživjeti već ovog vikenda.

Prvi put pred kamere i nakon posljednjeg zvižduka

Dosadašnja praksa, uvedena na početku aktualne sezone, omogućila je televizijskim kućama koje imaju prava prijenosa da razgovaraju sa sucima prije početka utakmica.

Riječ je o inicijativi Sudačke komisije koja se već nekoliko tjedana provodi u španjolskom prvenstvu.

Sada je odlučeno da se komunikacija s javnošću dodatno proširi.

Prema najavama, tijekom nadolazećeg kola nakon utakmica pred televizijske kamere stat će najmanje dvojica glavnih sudaca.

Time će gledatelji dobiti priliku čuti njihove komentare neposredno nakon završetka susreta, što dosad nije bila praksa u španjolskom nogometu.

Baskijski derbi među prvim utakmicama

Kako otkriva DAZN, jedna od utakmica na kojoj će biti primijenjen novi format bit će veliki baskijski derbi između Athletic Bilbaa i Real Sociedada.

Susret je na rasporedu u nedjelju od 21 sat na stadionu San Mamés u Bilbau.

Nakon završetka utakmice glavni sudac trebao bi stati pred kamere i dati izjavu.

Budući da su baskijski derbiji tradicionalno vrlo intenzivni i privlače veliku pozornost javnosti, upravo će taj susret biti jedan od prvih testova novog načina komunikacije sudaca s gledateljima.

La Liga želi poboljšati imidž sudaca

Španjolski sportski list As navodi da je jedan od glavnih razloga ove promjene želja La Lige da zaštiti i promovira pozitivan imidž nogometnih sudaca.

Uvođenjem intervjua nakon utakmica sucima se otvara dodatni prostor za javno istupanje, dok će navijači dobiti priliku čuti njihovu perspektivu neposredno nakon susreta.

Ipak, zasad nije precizirano hoće li suci u tim razgovorima detaljno objašnjavati pojedine sporne odluke ili će se intervjui uglavnom odnositi na opći tijek utakmice.

Jedno je sigurno – španjolski nogomet ovog vikenda uvodi praksu kakva dosad nije postojala u La Ligi, a prve reakcije sudaca nakon utakmica pokazat će kako će nova ideja funkcionirati u praksi.