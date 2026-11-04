Republikanac žestoko prozvao vlastitu stranku nakon izbornog poraza: "Izdali smo obećanja biračima!"

Nakon što su demokrati osvojili većinu u američkom Senatu, a republikanci zabilježili gubitke i u utrkama za Zastupnički dom, Thomas Massie, kongresnik iz Kentuckyja i jedan od najistaknutijih republikanskih kritičara predsjednika Donalda Trumpa, javno se osvrnuo na rezultate izbora.

"Sinoćnji rezultat ne znači da su birači počeli vjerovati demokratima ili socijalističkim načelima. Riječ je o tome da republikance pozivaju na odgovornost jer su iznevjerili svoja obećanja", poručio je Massie u objavi na svojem profilu na mreži X. Posebno je izdvojio tri stvari koje je, prema njegovu mišljenju, Republikanska stranka trebala učiniti kako bi opravdala povjerenje birača. "Republikanci su trebali učiniti samo tri stvari: staviti Amerikance na prvo mjesto, ne započeti još jedan rat i kazneno goniti trgovce ljudima radi seksualnog iskorištavanja", napisao je.

Na Trumpove poteze upozoravao je mjesecima

Massiejeve kritike nisu iznenađenje. Ovaj republikanski političar već se mjesecima javno sukobljava s Trumpom, osobito zbog američke vojne intervencije u Iranu, državne potrošnje i postupanja vlasti u slučaju Jeffreyja Epsteina. Kako je ranije izvijestio američki The Hill, Massie je još u rujnu upozoravao da bi republikance na izborima mogao dočekati ozbiljan obračun s nezadovoljnim biračima. U razgovoru za CNN tada je izrazio uvjerenje da će Trump i njegova stranka posljedice svojih političkih odluka osjetiti upravo na izborima te da će nakon glasovanja morati preispitati dosadašnji smjer. Njegov odnos s predsjednikom dodatno se zaoštrio nakon što je Trump podržao Eda Gallreina, Massiejeva protukandidata na republikanskim predizborima u Kentuckyju. Gallrein je u svibnju pobijedio Massieja, koji unatoč porazu nije odustao od kritiziranja predsjednikove politike.

Demokrati preuzeli Senat

Massiejeva reakcija dolazi nakon izbora na kojima su demokrati ostvarili značajne dobitke. Prema izvještaju američke novinske agencije Associated Press, Demokratska stranka osvojila je kontrolu nad Senatom, dok su se u trenutku prvih izvještaja još prebrojavali glasovi u dijelu utrka za Zastupnički dom.

Među pitanjima koja su obilježila kampanju bili su rast životnih troškova, rat u Iranu i nezadovoljstvo dijela birača potezima Trumpove administracije.