Reprezentativca BiH povezuje se s Hajdukom, no istina je potpuno drugačija. Nikakvih pregovora nije bilo

Nekoliko domaćih i bosanskohercegovačkih medija objavilo je tijekom srijede kako je Hajduk zainteresiran za Dženisa Burnića, 28-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine. Pojedini izvori otišli su i korak dalje te naveli kako je veznjak blizu dolaska na Poljud.

Međutim, kako neslužbeno saznajemo, ta informacija nije točna. Prema našim informacijama, Hajduk nije pregovarao s Burnićem, koji je trenutačno slobodan igrač, niti ga je označio kao moguću metu. Njegovo ime nije se nalazilo na listi igrača koje su Splićani razmatrali za pojačavanje veznog reda. Stoga, barem u ovom trenutku, Dženis Burnić neće postati novi igrač Hajduka.

Igrao je za Borussiju Dortmund

Burnić je rođen 22. svibnja 1998. godine u njemačkom Hammu, a nogometno je odrastao u omladinskoj školi Borussije Dortmund. Riječ je o ljevonogom veznjaku koji se najbolje snalazi na poziciji zadnjeg ili središnjeg veznog, ali prema potrebi može pokriti i nekoliko drugih uloga u sredini terena.

Za prvu momčad Borussije Dortmund upisao je i službeni nastup, a tijekom karijere nosio je dresove Stuttgarta, Dynama Dresden, Heidenheima i Karlsruhera. Prošao je i mlađe reprezentativne kategorije Njemačke, no na seniorskoj razini odlučio je nastupati za Bosnu i Hercegovinu, za koju je debitirao 2024. godine.