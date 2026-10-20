Preminuo ratni zapovjednik 141. brigade HV-a. Suborci se oprostili emotivnom porukom: "Hvala ti što nisi ustuknuo"

Na mjesnom groblju sv. Jure u Unešiću danas je na posljednji počinak ispraćen brigadir Nediljko Sirić, dragovoljac Domovinskog rata i nekadašnji zapovjednik 141. brigade Hrvatske vojske. Preminuo je u 61. godini života, a od njega su se emotivnom porukom oprostili i članovi Hrvatskog časničkog zbora Grada Splita, podsjetivši na njegov ratni put, vojnu karijeru i doprinos obrani Hrvatske.

Odlazak Nediljka Sirića rastužio je njegove suborce i pripadnike braniteljske zajednice. Tijekom Domovinskog rata obnašao je niz odgovornih dužnosti, a svoj profesionalni put u Hrvatskoj vojsci nastavio je i nakon završetka ratnih djelovanja.

Hrvatski časnički zbor Grada Splita u oproštajnoj je objavi istaknuo njegovu hrabrost, odlučnost i zapovjedničke sposobnosti, naglasivši kako je pripadao generaciji časnika koji su svoje vojno iskustvo stjecali u najtežim godinama stvaranja hrvatske države.

Sirić se u obranu Hrvatske uključio na samom početku Domovinskog rata, pristupivši kao dragovoljac Zagorskom vodu IV. bojne 113. brigade Hrvatske vojske.

Tijekom ratnih godina napredovao je do dužnosti zapovjednika bojne, a bio je i pripadnik 141. brigade HV-a.

Godine 1994. imenovan je zapovjednikom 141. brigade, preuzevši odgovornost za vođenje postrojbe u zahtjevnom razdoblju Domovinskog rata.

Njegovi suborci pamte ga kao časnika koji je zapovjednički autoritet gradio osobnim primjerom, disciplinom i odgovornošću prema ljudima kojima je zapovijedao.

Manje je poznato da se Sirić prije Domovinskog rata aktivno bavio sportom.

Bio je uspješan karataš i sudjelovao na brojnim natjecanjima, a završio je i Fakultet fizičke kulture.

Sportsko iskustvo, disciplina i upornost obilježili su njegov životni put, a te su osobine kasnije došle do izražaja i tijekom njegove vojne karijere.

Nakon završetka Domovinskog rata Sirić je ostao u djelatnoj vojnoj službi.

Obnašao je dužnost zamjenika zapovjednika Gardijskog desantnog središta za obuku u Šepurinama, gdje je sudjelovao u obučavanju novih naraštaja hrvatskih vojnika.

Tijekom karijere sudjelovao je i u međunarodnim mirovnim misijama, a službovao je i u Zrakoplovnoj bazi Zemunik.

Svoj profesionalni vojni put završio je u Glavnom inspektoratu Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Za doprinos obrani zemlje i dugogodišnju službu odlikovan je s deset državnih odlikovanja.

Emotivan oproštaj suboraca iz Splita

Od brigadira Sirića oprostio se Hrvatski časnički zbor Grada Splita, čiji su članovi njegovoj obitelji, prijateljima, pripadnicima 141. i 113. brigade te svim ratnim suborcima uputili izraze sućuti.

U oproštajnoj poruci podsjetili su na njegov doprinos stvaranju i obrani Hrvatske, ističući kako će uspomena na njega ostati sačuvana među ljudima s kojima je dijelio ratne godine.

„Dragi naš Nediljko, hvala ti na hrabrosti, žrtvi i zapovjedničkoj odgovornosti. Hvala ti što si u vremenu kada se odlučivalo o sudbini hrvatskog naroda bio među onima koji nisu ustuknuli, nego su odlučno stali u obranu slobode i neovisnosti naše Domovine“, poručili su iz Hrvatskog časničkog zbora Grada Splita.

Naglasili su i kako njegov ratni put te doprinos Hrvatskoj vojsci ostaju trajni dio sjećanja njegovih suboraca.

„Neka ti je laka hrvatska gruda koju si časno branio. Počivao u miru Božjem, hrvatski viteže i zapovjedniče“, zaključili su u oproštajnoj poruci.