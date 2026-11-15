Remi HSV-a i Hajduka u Vuškovićevoj povratničkoj utakmici

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao prijateljsku utakmicu s HSV-om na stadionu Volksparkstadion u Hamburgu, a momčadi su remizirale, upisavši po pogodak sa stvake strane.

Bijeli su poveli u 44. minuti kada je Martín krenuo prema naprijed nakon što je Livaja izborio loptu, a Vušković ga nije uspio stići. Napadač Hajduka zatresao je vratnicu od koje se lopta odbila u gol za 0:1. Domaćini su u 81. minuti postavili konačni rezultat: nakon kornera, Feysuk je boksao loptu koja je stigla do Jatte koji ju je posalo u mrežu za 1:1. Valja istaknuti i gredu Fayada iz slobodnog udarca, no nije otišlo u gol nakon odbijanca.

Utakmica je ovo s posebnim značajem organizirana u čast povratka na teren Hajdukovog bivšeg igrača Marija Vuškovića koji je protekle četiri godine morao pauzirati od nogometa zbog suspenzije.