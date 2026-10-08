Remek-djela velikih europskih majstora stigla u Split: U Staroj gradskoj vijećnici otvorena izložba koja otkriva stoljećima skrivene tajne umjetnina

U Staroj gradskoj vijećnici u Splitu danas je svečano otvorena velika izložba "Umjetnost starih majstora: izbor iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt", koja splitskoj publici prvi put donosi 28 vrijednih umjetnina nastalih od 14. do 18. stoljeća. Riječ je o djelima velikih europskih majstora i njihovih radionica, među kojima su i umjetnine koje su zahvaljujući restauratorskim zahvatima otkrile dosad skrivene detalje.

Izložbu su zajednički organizirali Muzej grada Splita i zagrebački Muzej za umjetnost i obrt (MUO), a na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić, izaslanica ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, Sandi Bulimbašić, ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Bakotić, ravnatelj MUO-a Sanjin Mihelić te voditeljica izložbenog projekta, dr. sc. Antonia Došen.

Matea Dorčić: "Stara gradska vijećnica postala je kulturno bilo našega grada"

Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić istaknula je kako je Stara gradska vijećnica postala jedno od važnijih kulturnih središta Splita, u kojem se redovito izmjenjuju kvalitetne i posjećene izložbe.

"Stara gradska vijećnica nametnula se kao jedno kulturno bilo našega grada i nas u Gradskoj upravi to zaista veseli. Jedna za drugom izmjenjuju se kvalitetne i vrijedne izložbe", poručila je Dorčić.

Posebno je istaknula uspjeh prethodne izložbe, koju je tijekom samo mjesec dana posjetilo čak 8.500 ljudi. "Od starih majstora imamo velika očekivanja. Drago mi je što je Split pružio privremeni dom ovim vrijednim umjetninama i vjerujem da će pronaći svoj put do Splićanki i Splićana, ali i brojnih gostiju koji borave u našem gradu", kazala je.

Najavila je i nastavak suradnje Grada Splita s muzejskim ustanovama te otkrila kako se, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, intenzivno radi na organizaciji svjetskog kongresa posvećenog arheologiji i turizmu, kojem bi Split trebao biti domaćin 2027. godine.

Sandi Bulimbašić: "Ovo nije samo veliki kulturni događaj"

U ime ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek okupljenima se obratila njezina izaslanica Sandi Bulimbašić, istaknuvši važnost izložbe i suradnje dviju muzejskih ustanova. "Pred splitskom publikom zaista je izuzetna izložba, izbor od 28 vrhunskih djela iz Muzeja za umjetnost i obrt. Rekla bih da nije riječ samo o jednom velikom kulturnom događaju", naglasila je Bulimbašić. Posebno je pohvalila međuinstitucionalnu suradnju, istaknuvši kako upravo takvi projekti omogućuju kvalitetniju prezentaciju hrvatske i europske kulturne baštine. "Treba istaknuti uspješnu međuinstitucionalnu suradnju koju treba njegovati i u budućnosti, ne samo u likovnim umjetnostima, a koju Ministarstvo kulture i medija posebno cijeni i podržava u svojim programima", poručila je.

Vesna Bulić Bakotić: "Ovo je jedinstvena prilika za naše građane"

Ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Bakotić izrazila je zadovoljstvo što Stara gradska vijećnica ponovno postaje mjesto susreta publike s vrijednim umjetničkim djelima. Posebno je naglasila važnost suradnje muzejskih ustanova, koja omogućuje da umjetnine iz zagrebačkih zbirki budu predstavljene i publici u drugim hrvatskim gradovima. "Vidimo koliko je važno da naši građani, a posebno učenici osnovnih i srednjih škola, imaju priliku vidjeti djela koja se inače nalaze u drugim gradovima, a neka čak nisu ni dio stalnih postava", istaknula je Bulić Bakotić.

Podsjetila je kako Muzej grada Splita posljednjih godina intenzivno razvija međuinstitucionalnu suradnju te naglasila da je upravo takav pristup omogućio realizaciju ove izložbe. Govoreći o umjetnosti, osvrnula se i na promjenjive ideale ljepote kroz povijest, zaključivši kako ljudska potreba za ljepotom i skladom ostaje trajna vrijednost.

Sanjin Mihelić: "Teško je zamisliti ljepši ambijent za stare majstore"

Ravnatelj zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt Sanjin Mihelić nije skrivao zadovoljstvo dolaskom izložbe u Split, posebno istaknuvši ambijent obnovljene Stare gradske vijećnice. "Teško je zamisliti bolji i ljepši ambijent za upoznavanje s umjetnošću starih majstora", poručio je Mihelić, zahvalivši Muzeju grada Splita na gostoprimstvu i suradnji. Naglasio je kako izložba predstavlja rezultat višegodišnjeg istraživačkog i konzervatorsko-restauratorskog rada muzejskih stručnjaka. Osvrnuo se i na važan trenutak u povijesti zagrebačkog muzeja, koji je prošle godine obilježio 145 godina postojanja, dok se sljedeće godine očekuje njegov povratak u obnovljenu matičnu zgradu na Trgu Republike Hrvatske u Zagrebu.

Mihelić je izrazio želju da ova izložba bude dodatni poticaj dugoročnoj suradnji zagrebačkog i splitskog muzeja.

Restauratori otkrili detalje skrivene stoljećima

Voditeljica izložbenog projekta, dr. sc. Antonia Došen, objasnila je kako je izložba nastala kao rezultat višegodišnjih istraživanja, reinterpretacije i restauracije djela iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt. "Tek danas, na ovoj izložbi, možemo imati potpunu sliku onoga što su te umjetnine do sada skrivale", istaknula je Došen.

Pojasnila je kako su pojedina djela već predstavljena 2024. godine u Narodnoj galeriji u Ljubljani, no tada restauratorski zahvati još nisu bili u potpunosti dovršeni. Zahvaljujući stručnom radu, splitska publika sada ima priliku vidjeti umjetnine u novom svjetlu. Posebno je zahvalila kustosici Petri Galović, s kojom je kurirala izložbu, restauratorici Jasminki Podgorski te splitskom umjetniku i dizajneru Viktoru Popoviću, koji je izložbeni postav prilagodio prostoru Stare gradske vijećnice.

Od Guida Renija do Rubensa i Michelangela

Na izložbi je predstavljeno 28 slika, skulptura i grafika nastalih između 14. i 18. stoljeća, među kojima su djela i radovi povezani s velikim imenima europske umjetnosti. Posjetitelji mogu razgledati djela Jana Victorsa, Guida Renija, radionice Andrije Medulića Schiavonea, sljedbenika Paola Veneziana, kao i grafičke listove prema djelima Julija Klovića, Michelangela Buonarrotija i Petera Paula Rubensa.

Posebnu pozornost privlače restauratorska otkrića. Na slici "Rastanak Eneje i Didone" iz radionice Guida Renija otkriven je lik sluškinje koji je stoljećima bio skriven ispod kasnijeg preslika. Još jedno zanimljivo otkriće donijela je rendgenska snimka slike "Diogen", na kojoj se ispod prikaza grčkog filozofa nalazi raniji prikaz starice, naslikan u suprotnom smjeru.

Upravo takvi primjeri pokazuju koliko suvremena istraživanja i restauratorske metode mogu promijeniti razumijevanje umjetničkih djela. Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Grada Splita, a njezinim otvorenjem splitska je kulturna ponuda obogaćena vrijednim djelima europske umjetničke baštine.