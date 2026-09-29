REMEK-DJELA STIŽU U SPLIT U Staroj gradskoj vijećnici djela europskih majstora od 14. do 18. stoljeća

Nakon velikog interesa koji je izazvala izložba „SUB SPECIE LUCIS – Emanuel Vidović / Zvonimir Mihanović“, Stara gradska vijećnica u Splitu već 8. listopada otvara vrata novoj velikoj izložbi.

Ovoga puta u Split stiže izložba „Umjetnost starih majstora: izbor iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt“. Splitska će publika prvi put imati priliku vidjeti izbor remek-djela iz fundusa zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt, nastalih od 14. do 18. stoljeća. Izložba ostaje otvorena sve do 21. veljače 2027. godine. U Staru gradsku vijećnicu stižu…

U Split stiže 28 umjetnina

Bit će predstavljeno 28 odabranih umjetnina iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike.

Među njima su slike Jana Victorsa, Guida Renija i njegove radionice, Andrije Medulića Schiavonea te sljedbenika Paola Veneziana. Publika će moći razgledati i grafičke listove prema djelima Julija Klovića, Michelangela Buonarrotija i Petera Paula Rubensa, kao i reprezentativne kasnogotičke i barokne crkvene skulpture majstora poput Hansa von Judenburga i Johannesa Kommersteinera. U Staru gradsku vijećnicu stižu…

Riječ je o djelima koja kroz nekoliko stoljeća svjedoče o kulturnim, političkim i društvenim promjenama na europskom prostoru, uključujući prostor današnje Hrvatske.

Posebnost splitske izložbe bit će i nekoliko djela na kojima su nedavno završeni konzervatorsko-restauratorski zahvati. Restauracija je otkrila dosad nepoznate slojeve i detalje skrivene ispod površine umjetnina. U Staru gradsku vijećnicu stižu…

Prethodnu izložbu vidjelo više od 8500 ljudi

Nova izložba dolazi nakon uspjeha projekta „SUB SPECIE LUCIS“, koji je u samo mjesec dana u Staru gradsku vijećnicu privukao više od osam i pol tisuća posjetitelja. U Staru gradsku vijećnicu stižu…

Izložbu „Umjetnost starih majstora“ organiziraju Muzej za umjetnost i obrt i Muzej grada Splita. U Staru gradsku vijećnicu stižu…