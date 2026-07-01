Rekordno topli oceani brinu znanstvenike: "Ovo je alarmantno"

Svjetski oceani bilježe dosad nezabilježene temperature za ovo doba godine. Srušen je apsolutni rekord za lipanj, što izaziva zabrinutost zbog posljedica za globalno vrijeme i život u moru.

Prema podacima europske Službe za klimatske promjene Copernicus, koja objedinjuje mjerenja sa satelita, brodova i plutača, prosječna globalna temperatura morske površine 21. lipnja dosegnula je 20.86 Celzijevih stupnjeva, a 28. lipnja 20.89 stupnjeva, nadmašivši rekord iz 2024. godine, prenosi Index.

Kombinacija El Niña i klimatskih promjena

Neuobičajenu toplinu potaknuo je početak El Niña, prirodnog klimatskog fenomena obilježenog neuobičajeno toplim vodama duž ekvatorijalnog tropskog Pacifika. Iako je El Niño tek počeo, mogao bi se pojačati i postati jedan od najsnažnijih u posljednjih nekoliko desetljeća.

U pozadini svega je, kažu znanstvenici, klimatska kriza uzrokovana ljudskim djelovanjem, koja također podiže temperature. Oceani su desetljećima djelovali kao glavni spremnik topline planeta, upivši 90 posto viška topline nastale ljudskim izgaranjem fosilnih gori

Stručnjaci: Ulazimo u nepoznato područje

"Premda porast temperature morske površine nije neočekivan, brzina zagrijavanja koju sada primjećujemo je alarmantna", rekao je Michael Meredith, oceanograf iz organizacije British Antarctic Survey. Još uvijek nije jasno je li ova lipanjska vrućina bez presedana privremena pojava ili naznaka onoga što slijedi, no stručnjaci izražavaju zabrinutost.

"Sadašnji uvjeti mogli bi biti pokazatelj početka nove faze koja nas ponovno vodi u neistraženo područje", izjavio je Carlo Buontempo, direktor Službe za klimatske promjene Copernicus. "S ovakvim temperaturama oceana i El Niñom na pomolu, vjerojatno ćemo u narednim mjesecima svjedočiti rušenju novih temperaturnih rekorda."

Goleme posljedice za vrijeme i morski svijet

Događaji u oceanima imaju goleme implikacije na globalne vremenske obrasce. Topliji oceani održavaju zrak toplijim i tako potiču toplinske valove, daju energiju olujama čineći ih snažnijima te pojačavaju isparavanje, što povećava izglede za ekstremne oborine i poplave.

Toplina oceana također može dovesti do masovnog izbjeljivanja koraljnih grebena, ugibanja drugih morskih organizama i porasta razine mora.