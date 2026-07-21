Rekordno nizak vodostaj otkrio tajnu hrvatske rijeke: Iz vode izronio brod star gotovo stoljeće

Rekordno nizak vodostaj Dunava kod Opatovca otkrio je ostatke velikog starog broda za koji se vjeruje da je potonuo prije gotovo 90 godina, možda čak u razdoblju između dvaju svjetskih ratova.

Ostaci plovila izronili su uz samu obalu, a postoji mogućnost da je riječ o šlepu koji je na tom području potonuo davne 1937. godine. Konačnu potvrdu ipak će morati dati stručnjaci, no podudarnosti s tadašnjim novinskim izvještajima iznimno su zanimljive.

Potonuo s čak 50 vagona ugljena

U novinskom članku iz 1937. godine opisana je nesreća koja se dogodila upravo kod Opatovca. Prema tadašnjem izvještaju, u blizini srijemske obale potonuo je šlep Austrijskog parobrodarskog društva, oznake 5722.

Brod je navodno bio natovaren s čak 50 vagona ugljena. Nakon obavljenog očevida utvrđeno je da je plovilo potpuno izgubljeno, dok je iz vode ostala viriti samo njegova krma. Šteta je tada procijenjena na čak 400.000 dinara, što je u to vrijeme predstavljalo iznimno velik iznos.

Stručnjaci trebaju potvrditi identitet broda

Gotovo devet desetljeća poslije, izrazito nizak vodostaj Dunava ponovno je otkrio ostatke velikog plovila upravo na području Opatovca. Je li doista riječ o šlepu koji je potonuo 1937. godine, tek treba utvrditi. Ipak, lokacija, veličina ostataka i podaci iz povijesnog novinskog izvještaja otvaraju mogućnost da je rijeka nakon gotovo 90 godina otkrila dugo skrivanu tajnu.