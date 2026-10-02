Rekordnih 400 sudionika u subotu trči „Linijom obrane grada Zadra“

U subotu, 3. listopada, održat će se 8. atletska utrka „Linijom obrane grada Zadra“, u sklopu obilježavanja Dana obrane grada Zadra. Na ovogodišnjoj utrci sudjelovat će rekordnih 400 trkača iz cijele Hrvatske.

Utrka počinje na Bokanjcu, a trasa vodi preko Musapstana, Crnog i Ploče do cilja kod tenka na Dračevcu, nekadašnjoj važnoj točki obrane grada.

Upravo je područje Dračevca ostalo duboko upisano u povijest obrane Zadra. Na tom su području hrvatski branitelji pružili snažan otpor neprijateljskim snagama i zaustavili pokušaj prodora prema gradu. U spomen na njihovu ulogu u obrani Zadra održava se ova sportsko-memorijalna utrka.

Poseban dio utrke bit će odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima uz trasu. Kod spomen-obilježja sudionici i organizatori položit će cvijeće i zapaliti svijeće, zaustavljajući se na mjestima koja čuvaju uspomenu na poginule branitelje.

Među 400 sudionika bit će i 50 kadeta Policijske škole „Josip Jović“ iz Zagreba, predvođenih voditeljem Velimirom Cerjakom. Na utrci će sudjelovati sportaši i rekreativci iz Zadra i brojnih drugih hrvatskih gradova, a velik dio sudionika čine mladi.

„Ova utrka spaja sport i sjećanje na ljude koji su sudjelovali u obrani Zadra. Trči se trasom nekadašnje linije obrane, a zaustavljanjem kod spomen-obilježja odajemo počast poginulim hrvatskim braniteljima. Važno nam je da u utrci sudjeluje velik broj mladih sportaša i da kroz sport prenosimo sjećanje na događaje koji su obilježili naš grad.

Hvala svim sudionicima, hrvatskim braniteljima, udrugama proizišlim iz Domovinskog rata, sportskim djelatnicima, volonterima, službama i partnerima koji su pomogli u organizaciji utrke i obilježavanju Dana obrane grada Zadra“, naglasio je u ime organizacijskog odbora Slobodan Miolović, glavni trener AK „Alojzije Stepinac“.

Utrku organiziraju Grad Zadar i udruge proizišle iz Domovinskog rata, a u provedbi sudjeluju Sportska zajednica grada Zadra i Atletski klub „Alojzije Stepinac“.

Za sve sudionike osigurani su prijevoz s Višnjika do starta, okrjepa na startu, duž trase i na cilju, finišerske medalje i prigodne majice.