Rekordne cijene goriva tresu Europu: EU razmatra porez na ekstra dobit energetskih kompanija

Nagli rast cijena goriva i plina ponovno je postao jedan od najvećih gospodarskih problema u Europskoj uniji. Ministri financija država članica u Dublinu raspravljaju o mogućnosti oporezivanja izvanredne dobiti energetskih kompanija, dok građani diljem Europe na benzinskim postajama plaćaju rekordne ili gotovo rekordne iznose.

Među najglasnijim zagovornicima europskog rješenja je njemački ministar financija Lars Klingbeil. Od Europske komisije zatražio je da do listopada predstavi različite mogućnosti oporezivanja dodatne dobiti naftnih kompanija. Za takvu inicijativu ranije se zauzelo šest država članica – Njemačka, Austrija, Španjolska, Portugal, Poljska i Italija.

„Ljudi mogu vidjeti kako naftne kompanije iskorištavaju situaciju, naplaćuju previsoke cijene i značajno povećavaju svoju dobit“, poručio je Klingbeil, prenosi Guardian.

Gorivo ruši rekorde

Rast cijena povezan je s novom energetskom krizom i ratom na Bliskom istoku. Cijena nafte Brent premašila je 100 dolara po barelu, dok nestabilnost na energetskim tržištima dodatno povećava inflacijske pritiske u Europi.

Koliko se situacija promijenila najbolje pokazuju podaci iz Njemačke. Prema ADAC-u, 16. rujna litra benzina Super E10 u prosjeku je stajala rekordnih 2,314 eura, dok je dizel dosegnuo 2,453 eura po litri, također novi rekord.

ADAC pritom upozorava da rast cijene sirove nafte i odnos eura prema dolaru samo djelomično objašnjavaju toliko visoke cijene na benzinskim postajama.

U pojedinim europskim državama situacija je još izraženija. Prema podacima koje prenosi Guardian, benzin i dizel u nekim zemljama već prelaze 2,70 eura po litri. Istodobno je referentna cijena plina oko 150 posto viša nego prije godinu dana.

Bruxelles zasad oprezan

Unatoč pritisku dijela članica, zasad nema odluke o zajedničkom europskom porezu na izvanrednu dobit energetskih kompanija. Europska komisija spremna je razgovarati o različitim mogućnostima, dok države članice i dalje imaju mogućnost samostalno uvoditi takve poreze i druge mjere kojima bi ublažile posljedice rasta cijena.

Visoke cijene energije već su potaknule vlade pojedinih država na dodatne intervencije, od poreznih olakšica do subvencija. Pitanje cijena goriva pritom postaje sve važnija politička tema jer njihov rast ne pogađa samo vozače, već se kroz transport i proizvodnju prelijeva i na cijene drugih proizvoda i usluga.

Hoće li EU ponovno posegnuti za zajedničkim modelom oporezivanja izvanredne dobiti, trebalo bi biti jasnije nakon što Europska komisija razmotri zahtjeve država koje traže takvu mjeru.