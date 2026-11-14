Rekordna berba pretvara se u veliki problem? Osam dalmatinskih uljara pred obustavom rada, maslinari strahuju za ovogodišnji urod

Godina koja je dalmatinskim maslinarima trebala donijeti veliko zadovoljstvo zbog iznimno obilnog uroda pretvara se u sezonu ozbiljne neizvjesnosti. Osam uljara na području od Omiša do Marine moglo bi obustaviti preradu maslinajer su njihovi kapaciteti za prihvat i skladištenje komine gotovo potpuno popunjeni.

Riječ je o problemu koji se godinama nije sustavno rješavao, ali je upravo ovogodišnji iznimno bogat urod pokazao njegove pune razmjere. Dok maslinari još beru plodove, a dio već ubranih maslina čeka preradu, uljare upozoravaju da bez hitnog rješenja neće moći nastaviti normalno poslovanje.

Iz Solina stiglo dramatično upozorenje

Na izvanrednoj konferenciji za medije održanoj 11. studenoga u Uljari Vukšić u Solinu predstavnici Zajednice maslinara i uljara Hrvatske upozorili su na ozbiljnost situacije. Prvotno se govorilo o sedam ugroženih uljara na području Kaštelanskog zaljeva, a potom je broj uljara koje upozoravaju na moguću obustavu prerade porastao na osam.

Predsjednik Zajednice maslinara i uljara Hrvatske Ivica Ljubenkov upozorio je da bi tijekom ove sezone u Hrvatskoj moglo nastati između 15.000 i 20.000 tona komine. Toliku količinu ostataka prerade potrebno je zbrinuti u skladu s propisima, što je za brojne dalmatinske proizvođače postalo gotovo nerješiv problem.

Komina je ostatak koji nastaje nakon izdvajanja maslinova ulja, a sastoji se od koštica, kožice i pulpe masline. Iako se može dodatno iskorištavati, njezino neodgovarajuće skladištenje ili odlaganje može predstavljati opasnost za okoliš.

Ministar smatra da su se uljare mogle pripremiti

Na upozorenja iz Dalmacije reagirao je i ministar poljoprivrede David Vlajčić, podsjetivši da su početkom godine izmijenjeni propisi kojima je omogućeno razastiranje do 80 tona komine po hektaru poljoprivrednog zemljišta, uz poštovanje propisanih uvjeta.

Prema ministrovu stajalištu, uljare su imale dovoljno vremena organizirati zbrinjavanje i ishoditi potrebne dozvole. Najavio je i mogućnost financiranja izgradnje kompostana i bioplinskih postrojenja, ovisno o potrebama pojedinih županija.

Međutim, uljari upozoravaju da je takvo rješenje teško primjenjivo u dalmatinskim uvjetima. Usitnjene poljoprivredne parcele, krševit teren i otežan pristup zemljištima značajno kompliciraju organizaciju prihvata velikih količina komine, osobito kada ona nastaje tijekom svega nekoliko tjedana.

Velike količine maslina još čekaju preradu

Posebno zabrinjava činjenica da ovogodišnja berba još nije završena. Ako uljare zaustave preradu, maslinari bi mogli imati ozbiljnih poteškoća s pravodobnom preradom plodova, što se može odraziti i na kvalitetu proizvedenog ulja.

Uljari stoga kao dugoročno rješenje predlažu izgradnju regionalnih centara za prihvat i obradu komine, po uzoru na praksu u drugim mediteranskim zemljama. Kao mogućnosti spominju se kompostiranje, proizvodnja energije i drugi oblici iskorištavanja ostataka maslina.

Tko će pronaći rješenje prije završetka berbe?

Iako je problem poznat već godinama, ovogodišnja situacija pokazuje koliko je nedostatak odgovarajuće infrastrukture postao ozbiljna prepreka daljnjem razvoju maslinarstva.

Sada je ključno pitanje mogu li država i Splitsko-dalmatinska županija osigurati zakonito privremeno rješenje za prihvat komine, kako bi uljare mogle nastaviti s preradom, a maslinari privesti kraju jednu od najrodnijih sezona posljednjih godina.