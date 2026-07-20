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Rekorder vikenda na splitskom području: Za volanom imao čak 2,31 promil alkohola

Čak 158 vozača zaustavljeno je pod utjecajem alkohola ili droge

U sklopu intenzivnog nadzora prometa na cestama na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske tijekom proteklog vikenda sankcionirano je ukupno 747 prometnih prekršaja počinjenih protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policijski službenici iz prometa su isključili 158 vozača koji su upravljali vozilima pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu. Vozačima su izrečene privremene zabrane upravljanja vozilom te su novčano kažnjeni. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,31 g/kg.

Među ostalim prekršajima najveći broj vozača, njih 112, sankcioniran je zbog prekoračenja dopuštene brzine. Najveća izmjerena brzina bila je 172 km/h.

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