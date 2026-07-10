Rekorder: Lik u Splitu vozio s 3,71 promila, evo koliku je kaznu dobio

Tijekom večeri, 9. srpnja 2026.godine zabilježili smo događaj u kojem su policijski službenici kod vozača koji je zaustavljen na području Splita izmjerili rekordan stupanj alkoholiziranosti.

U večernjim satima policijski službenici su zaprimili dojavu o vozilu marke BMW koje se nepravilno kreće po kolniku i vrluda te postoji sumnja da je vozač pod utjecajem alkohola. Policijski službenik je obilaskom terena uočio vozilo i zaustavio vozača.

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Utvrđeno je da vozilom upravlja 46-godišnji državljanin Hrvatske s prebivalištem na području sjevernozapadnog dijela Hrvatske. Akotestiran je i izmjerena mu je koncentracija od čak 3,71 g/kg. Izmjerena koncentracija je jedna od najviših koje su policijski službenici izmjerili u cestovnom prometu na našem području i možemo reći da je vozač negativni rekorder

Isključen je iz prometa i s obzirom na izrazito visok stupanj alkoholiziranosti, odveden je na liječnički pregled nakon kojeg je pušten iz bolnice. Doveden je u policijsku postaju gdje je zadržan do otriježnjenja.

Vozač je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.320 eura i izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca. Također, nakon pravomoćnosti odluke o počinjenom prekršaju biti će mu evidentirano i šest negativnih prekršajnih bodova.