Rekord na Parku mladeži: Čak 640 učenika iz 63 dalmatinske škole odmjerilo snage, najbolji putuju na državno prvenstvo

U Splitu je danas održano najbrojnije županijsko natjecanje u školskom krosu dosad. Na Parku mladeži okupilo se čak 640 učenika iz 63 osnovne i srednje škole Splitsko-dalmatinske županije, a najbolje ekipe izborile su plasman na državno prvenstvo.

Park mladeži u četvrtak je bio u znaku mladih sportaša. U organizaciji Županijskog saveza školskog sporta održano je županijsko natjecanje u krosu koje je ove godine srušilo rekord po broju sudionika.

Na natjecanju je nastupilo čak 160 školskih ekipa, a svaku su činila po četiri učenika. Ukupno je tako u šest natjecateljskih kategorija trčalo 640 djece, što ovo izdanje školskog krosa čini najbrojnijim dosad.

U Split su stigli učenici iz svih krajeva Splitsko-dalmatinske županije. Osim škola iz Splita i okolice, sudjelovali su i osnovnoškolci iz Dalmatinske zagore, manjih primorskih mjesta, ali i s otoka. Među natjecateljima bili su i učenici koji su na natjecanje doputovali čak iz Komiže.

Evo koje škole putuju na državno prvenstvo

Posebno uzbudljivo bilo je u borbi za plasman na državno prvenstvo, na kojem će Splitsko-dalmatinsku županiju predstavljati deset školskih ekipa.

U konkurenciji srednjoškolki nastup na državnom prvenstvu izborile su V. gimnazija Vladimir Nazor iz Splita i III. gimnazija Split.

Među srednjoškolcima će županiju predstavljati Tehnička škola Imotski i Turističko-ugostiteljska škola Split.

U konkurenciji učenica sedmih i osmih razreda osnovnih škola plasman su izborile OŠ Jesenice i OŠ Manuš, dok će među dječacima istog uzrasta nastupiti OŠ kralja Zvonimira iz Solina i OŠ Blatine-Škrape.

Kod najmlađih natjecatelja, učenika do šestog razreda, županija će imati po jednog predstavnika u ženskoj i muškoj konkurenciji. Među djevojčicama na državno prvenstvo putuje OŠ Josip Pupačić iz Omiša, a među dječacima OŠ Kamešnica.

Nikad više djece na školskom krosu

Ovogodišnje natjecanje posebno je značajno zbog rekordnog odaziva, koji potvrđuje velik interes učenika i škola za sportska natjecanja.

Čak 63 škole i 160 ekipa na jednom mjestu pokazale su koliko je školski sport važan za povezivanje mladih iz različitih dijelova županije. Za mnoge učenike ovo je bila prilika da odmjere snage s vršnjacima iz drugih sredina, predstave svoju školu i steknu novo sportsko iskustvo.

Iz Županijskog saveza školskog sporta nisu skrivali zadovoljstvo odazivom, istaknuvši kako nikada dosad na županijskom školskom krosu nije sudjelovalo toliko djece.

Najuspješnije ekipe sada očekuje novi izazov. Državno prvenstvo u školskom krosu održat će se 28. i 29. listopada u Poreču, gdje će predstavljati Splitsko-dalmatinsku županiju u konkurenciji najboljih školskih ekipa iz cijele Hrvatske.