Registarske oznake izazvale revolt na Korčuli: Policija nije mogla utvrditi je li riječ o provokaciji

Automobil s beogradskim registarskim oznakama izazvao je prije nekoliko dana burne reakcije dijela mještana Korčule i domaćih turista. Posebnu pozornost privukla je kombinacija na pločicama – BG 2591-VU – u kojoj su pojedinci prepoznali datum stradanja hrvatskih policajaca u Borovu Selu i oznaku Vukovara.

Policija intervenirala

Kako piše 24sata, fotografija bijele Škode proširila se društvenim mrežama, nakon čega je pozvana policija. Utvrđeno je da automobilom nije upravljao njegov vlasnik, već osoba koja ga je posudila.

Iz policije su naveli da nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi radi li se o slučajnosti ili namjernoj provokaciji, zbog čega protiv vozača nije podnesena prekršajna ni kaznena prijava. Vozač je potom napustio Korčulu.

Datum jednog od najtežih stradanja hrvatske policije

Broj 2591 protumačen je kao 2. svibnja 1991. godine, kada je u Borovu Selu u zasjedi ubijeno 12 pripadnika Specijalne jedinice policije Vinkovci, dok su 23 policajca ranjena. Oznaka VU dodatno je potaknula reakcije jer se u Hrvatskoj povezuje s Vukovarom.

Iako je kombinacija registarskih oznaka izazvala velik revolt, policija nije mogla potvrditi da je vozač namjerno želio izazvati ili uvrijediti građane.

