Redatelj filma u kojem je glumio Poljak iz Međugorja prekinuo šutnju: "Borio se s ozbiljnim psihičkim problemima"

Redatelj filma "Pozvani 2", Janek Sobierajski, oglasio se nakon incidenta u Međugorju u kojem je 31-godišnji Poljak oštetio više vjerskih objekata i podmetnuo požar na vanjskom oltaru župne crkve. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama otkrio je da osobno poznaje muškarca te progovorio o njegovim životnim okolnostima i dugogodišnjoj borbi s psihičkim teškoćama.

Sobierajski je istaknuo kako je vijest o vandalizmu brzo obišla svijet, nakon čega su uslijedile brojne osude i javno dijeljenje identiteta počinitelja.

"U ovakvim je trenucima vrlo lako donijeti presudu. Dovoljno je pogledati internet, prepun oštrih komentara, osuda i objavljivanja fotografija te osobnih podataka čovjeka koji se našao u jednom od najtežih razdoblja svojega života", napisao je.

Redatelj je pojasnio da je Bartłomieja upoznao tijekom snimanja filma "Pozvani 2", kada su nekoliko dana proveli zajedno. Prisjetio se da je tada prolazio kroz potpuno drukčije životno i duhovno razdoblje.

Prema njegovim riječima, muškarac se dulje vrijeme suočavao s ozbiljnim psihičkim problemima koji su, smatra, zahtijevali stručnu pomoć. Naveo je i da je odrastao u disfunkcionalnoj obitelji, a posljedice teškog djetinjstva nosio je godinama. Nakon raspada braka ostao je bez posla, a uslijedile su i druge životne krize koje su dodatno pogoršale njegovo stanje.

"Više puta razgovarao sam s njim telefonom, no nažalost nije želio prihvatiti pomoć", napisao je Sobierajski, pritom naglasivši da takve okolnosti ni na koji način ne mogu biti opravdanje za ono što se dogodilo u Međugorju.

U završnom dijelu objave pozvao je javnost na suosjećanje i molitvu, ističući kako je skrnavljenje svetinje težak čin, ali i da iza pojedinih postupaka mogu stajati životne tragedije koje nisu vidljive na prvi pogled.

"Ne tražim da opravdavate zlo, nego da pokažete milosrđe prema čovjeku kojemu su, vjerujem, potrebni Božja milost, pomoć i ljudi koji neće prestati vjerovati da se može podići", poručio je redatelj.

Dodao je kako se priča o Bartłomiejevu teškom djetinjstvu može vidjeti u filmu "Pozvani 2", koji je dostupan na YouTubeu, izrazivši nadu da događaji u Međugorju neće biti posljednje poglavlje njegova života.