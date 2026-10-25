Recite zbogom celulitu: BTL Shockwave terapija oblikuje tijelo i vraća koži zategnutiji izgled

Celulit je jedna od najčešćih estetskih briga s kojom se susreću žene, bez obzira na dob, građu tijela ili životne navike. Iako je potpuno prirodna pojava, mnogima smeta jer koža gubi glatkoću, čvrstoću i ujednačen izgled. Upravo zato sve je veći interes za tretmane koji djeluju ciljano, neinvazivno i bez oporavka.

Jedna od takvih metoda je BTL Shockwave terapija, klinički dokazana neinvazivna i bezbolna metoda renomirane tvrtke BTL Aesthetics, namijenjena smanjenju celulita, oblikovanju tijela te poboljšanju izgleda i kvalitete kože.

Riječ je o sigurnoj metodi koja koristi akustične valove kako bi djelovala na potkožno tkivo, potaknula cirkulaciju, limfnu drenažu i proizvodnju kolagena. Rezultat je koža koja izgleda zategnutije, glađe i mladolikije.

Što je BTL Shockwave i kako djeluje?

BTL Shockwave terapija temelji se na primjeni akustičnih valova koji se tijekom tretmana prenose kroz tijelo i stvaraju vibracije unutar mekog tkiva. Te vibracije djeluju na područja zahvaćena celulitom i potiču prirodne procese u organizmu.

Tretman pomaže u razgradnji masnih naslaga i poboljšava protok limfe, što omogućuje lakše izlučivanje lipida iz tijela prirodnim putem. Osim toga, akustični valovi potiču bolju cirkulaciju, stimuliraju proizvodnju kolagena, poboljšavaju tonus kože i doprinose boljem radu limfnog sustava.

Upravo zato BTL Shockwave nije samo tretman protiv celulita, već i metoda koja pomaže u poboljšanju općeg izgleda kože. Koža nakon tretmana može izgledati glađe, čvršće i svježije, dok se nepravilnosti poput celulita i strija postupno ublažavaju.

Kada se vide rezultati?

Rezultati ovise o početnom stanju kože, području koje se tretira, životnim navikama i individualnoj reakciji tijela. Kod većine osoba prvi pomaci mogu se primijetiti već nakon nekoliko tretmana, dok se puni učinak razvija postupno, kroz preporučeni individualni program.

Za optimalne rezultate najčešće se preporučuje ciklus od šest tretmana, a program se prilagođava svakoj osobi posebno. U prvoj fazi najčešće se tretiraju noge i stražnjica, dok se kasnije tretmani mogu proširiti na trbuh, donji dio leđa i ruke.

Jedna od prednosti ove metode je i to što se pozitivni učinci mogu nastaviti razvijati i nakon završetka tretmana. Zbog potaknute proizvodnje kolagena i poboljšane cirkulacije, koža se može nastaviti obnavljati još mjesecima nakon zadnjeg tretmana.

Neinvazivno, bezbolno i bez oporavka

BTL Shockwave terapija ne zahtijeva operativni zahvat, anesteziju ni vrijeme oporavka. Tretman je brz, ugodan i jednostavno se uklapa u svakodnevni raspored, što ga čini odličnim izborom za sve koji žele vidljive promjene bez agresivnih metoda.

Namijenjen je osobama koje žele smanjiti vidljivost celulita, poboljšati teksturu kože, potaknuti zatezanje i oblikovati problematična područja tijela.

Za sve koji žele reći ne celulitu

Celulit ne nestaje preko noći, ali uz pravilno odabran tretman, kontinuitet i individualni pristup moguće je postići vidljive i dugotrajnije rezultate. BTL Shockwave terapija djeluje upravo tamo gdje je najpotrebnije, a cilj je koža koja izgleda glađe, zategnutije i zdravije.

Za više informacija i narudžbe na BTL Shockwave tretman možete se obratiti Aqua Medu u Splitu putem web stranice www.aquamed.hr , telefonom na +385 21 645 661 ili mobitelom na +385 95 454 5455, kao i putem e-maila info@aquamed.hr. Aqua Med se nalazi na adresi V. Paraća 13 u Splitu.