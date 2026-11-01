[RECENZIJA] „Tko je ubio Sis?“ autoironična je triler-komedija koju će publika voljeti – i u šokovima i u smijehu

PlayDrama u i svojem najnovijem projektu „Tko je ubio Sis?“ pokazuje da ponekad baš u skromnim (ili nikakvim) uvjetima leže najkreativnija rješenja. Majstori filozofije „manje je više“ na krilima sjajnog teksta Elvisa Bošnjaka i uspješne režije Trpimira Jurkića izveli su triler-noir komediju u kojoj se miješaju smijeh i šok. Gledatelj otpočetka misli da zna mnogo, gotovo kao pouzdan pripovjedač koji čuje glas protagonista Uga, ali njegova je misao zapravo zabluda – jer o motivima troje mladih koji su spletom nevjerojatnih okolnosti do koljena u zločinu zna se vrlo malo. Ono što je moderno i blisko novoj generaciji – jasno je da Lana (Laura Bošnjak) i Ugo (Donat Zeko) nisu imali obiteljski poguranac ni čvrste veze u svojoj branši da dobiju pravu priliku za čist početak. Zato su u pojavi Nepoznate (Lara Jerončić) na trenutak vidjeli tračak nade da je i njima jednom sreća (ili nesreća?) pala s neba.

"Tko je ubio Sis?" iza brzopotezna trilera i površinskog obračuna zbog novca krije jedan od najvećih problema današnjice - egzistencijalnu krizu mladih. Lana i Ugo fakultetski su obrazovani mladi ljudi kojima su jamačno starije generacije prodavale mantru „Samo završi fakultet i bit ćeš svoj čovjek“. Ali stvarnost ne igra po takvim pravilima. Lana, umjesto da gradi kostimografsku karijeru, skuplja tuđe čarape po kazališnoj garderobi, a Ugo ne piše scenarij za film nego članke za lokalni portal. Daleko je to od života koji su htjeli živjeti, daleko je kauč u iznajmljenoj kući usred ničega od emancipacije i odraslosti, daleko su njihovi snovi od stvarnosti. Pošteno je reći da bi im se više prilika i kontakata otvorilo samo da iza njih stoji - novac. Teško je zato osuđivati Laninu znatiželju oko ostavljena crvena kofera na autobusnoj stanici, u kojem bi lako mogao biti novac, pogotovo jer ju je Laura Bošnjak učinila slojevitim licem čiju motivaciju mogu razumjeti svi oni čiji „život kasni“. Ugo za njom kasni u reakcijama, zaključcima i planovima, a razlog ide u domenu bizarno-simpatičnog: on je nesnalažljiv jer ne zna lagati.

Sjajno je što je Elvis Bošnjak u svojem tekstu spojio likove koji si otpočetka ne odgovaraju - to što se kreću u istoj umjetničkoj branši ne čini ih sličnima. Lana je odvažna, Ugo je prestrašen; Lana je beskrupulozna, Uga grize savjest; Lana je pragmatična, Ugo je idealist. Nepoznata žena u ranama među njima je doslovno treća osoba, kamen spoticanja i indikator pukotina njihove veze, iako je njezin dolazak potpuno nevezan za svakodnevicu i odnos mladoga para. Međutim, pojava misteriozne Sis, sestre koja traži odgovore i isti onaj misteriozni crveni kofer pokazuje da svako novo strano tijelo u tekstu i izvedbi traži baš te pukotine u njima, da bi ih nasilno proširilo i na kraju raskinulo u dva dijela. Jer „cijeli se svijet zabavlja tuđim leševima“, čim je nešto tuđe, udaljeno je iz etičke sfere promišljanja o dobru i zlu.

Estetika predstave dokazuje da je kreativnost jači igrač od financijske potkovanosti, kojom obiluju neka mnogo „ziheraškija“ kazališta. „Tko je ubio Sis?“ funkcionira u jednostavnoj paleti boja – crnoj, bijeloj i crvenoj, s posebnim naglaskom na crvene detalje (cipele, kofer, kauč), dovoljno efektne da se ne mora pribjegavati stereotipnim žanrovskim rješenjima poput lažne krvi. Jednostavna i funkcionalna scenografija Ozrena Bakotića mijenja se u tren oka, a kostimografija Line Vengoechea odlično se uklapa u cjelokupan vizualni identitet. Njoj idu pohvale i za glazbu, čiji jazz momenti upotpunjuju mističnost, osobito s izmjenama prigušena svjetla kad pripovijeda Ugov glas i crvenila kad se događa zločin (u oblikovanju Franka Sardelića Kolinca). Izvanredna je režijska ideja Trpimira Jurkića unošenje multimedijskoga efekta ondje gdje Ugov glas progovara kroz unutarnji monolog i mijenja fokalizaciju – uz efektne, jasne, filmski posložene animacije Jelene Cambj.

Mladi glumački trio bio je na visini zadatka. Laura Bošnjak počela je kao dopadljiva mudrica s kojom se neovisni promatrač pretežito slaže i divi se njezinu brzom razmišljanju, da bi, kad se pružila prava prilika, eskalirala u hladnokrvnu egzekutoricu kakve se viđaju u punokrvnim hororima. Njezina je transformacija uvjerljiva i dojmljiva. Lara Jerončić svojim je mikroekspresijama, upečatljivim očima, savršenom tempiranim osmijesima i koketnim manirama oduševila kao opasna zavodnica čija je zamršena priča dodatno zakomplicirala potragu za crvenim koferom i ubojicom Sis. Njezina ljepota u službi je zadatka, nije samodostatna i ne odvraća gledatelja od mraka koji njezini likovi kriju u sebi. Donat Zeko blagoslovljen je rijetko viđenim talentom za komediju koja izbija u potpuno neočekivanim trenutcima. Njegove brzopotezne glumačke reakcije, savršena uigranost s partnericama i simpatična „smotanost“ u svijetu koji tako lako proguta i ispljune umjetnike, romantike i sve „drugačije“ jamac su za gledateljski užitak i beskrajno povjerenje u njegova glumačka rješenja.

Predstava „Tko je ubio Sis?“ nije mogla otići u pogrešnom smjeru jer se vidi da iza teksta i režije stoje glumci – a glumci razumiju glumce. Elvis Bošnjak napisao je tekst za kazalište koje nije pretenciozno ni elitističko. Njegovi likovi žive na rubu i prosječni su predstavnici svoje generacije, a od crne ih kronike dijeli samo jedan korak – korak u kojemu je novčana dobit važnija od moralne ispravnosti. Jurkićeva brza režija, posložena kao kadrovi krimi-serije, ne ostavlja ni trenutak prazna hoda. Napetost se može rezati nožem, likovi su stalno u živčanoj razdraženosti, a gledatelji uključeni u želji za odgovorima. Kad se tomu pridoda globalno uspješna estetika i izvrsna glumačka izvedba, jasno je da PlayDrama, usprkos bizarnim uvjetima u kojima radi, zna oslikati duh svoje generacije i pogoditi ukus publike. Na kraju, lik mladoga scenarista koji piše tekstove za neovisna kazališta i tri glumca, da sve stane u jedan kombi, osim što je zgodna figura kiklos, još je i peckava autoironija. PlayDrama radi s onim što ima i može – logistički gledano nema mnogo, ali prostorno-financijske izazove obilno nadoknađuje aktualnošću, zanimljivošću i talentom.