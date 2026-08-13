[RECENZIJA] Testosteron – Svadba bez mladenke: od sirovog humora i primitivizma do temeljnih ljudskih pitanja

Predstava „Testosteron“, u produkciji Scenoteke Zagreb, prema tekstu Andrzeja Saramonowicza i u režiji Jasmina Novljakovića izvedena je na Splitskom ljetu, u posebnom ambijentu amfiteatra na Marjanu. Ludo iskustvo za publiku, posebno za onu koja se odlučila pješačiti do lokacije, počelo je i prije predstave, a nastavilo se ulaskom u svijet bizarna vjenčanja koje to zapravo i nije, s razgovorom muškarčina koje to zapravo i nisu te filozofsko-biološkim pitanjima na koja se zapravo neće odgovoriti. A opet, večer je bila začinjena smijehom, propitivanjem stereotipa, referencama na aktualne kulturološke fenomene i vječnim testosteronskim momentom – je li istinita ona peckava Bros before hoes? Režija i scenografija djelo su Jasmina Novljakovića, kostimografkinja je Jasminka Petek Krapljan, autor glazbe Mario Mirković, autor prijevoda Jasmin Novljaković, a oblikovatelj svjetla Zdravko Stolnik. U predstavi igraju Enes Vejzović, Sven Šestak, Filip Križan, Hrvoje Klobučar, Ivica Pucar / Duško Modrinić, Ivan Simon, Ivan Grčić / Matija Gašpari.

Ljubitelji hrvatskog filma možda su doživjeli deja vu kad je na tu krnju svadbu bez mladenke banuo Enes Vejzović, koji je u sličnom okružju jako nalikovao na vlastiti lik u filmu Pjevajte nešto ljubavno. Ali u „Testosteronu“ se o ljubavi tek pripovijeda, gotovo na razini iluzije, kojoj stalno prijeti raspad pod naletom bijesa, osvetoljubivosti i alkohola. „Testosteron“ se, odmah je vidljivo, nije mogao iskobeljati iz problema tako da svi budu sretni jer likovi su odasvud pritisnuti neprilikama – ostavljenošću, krizama identiteta, neriješenim pitanjima podrijetla, kompleksnim odnosima sa ženama. Tko ne voli eksplicitan rječnik i sirov humor, na „Testosteronu“ vjerojatno ne bi izdržao pet minuta. Od „Otac ti se spustio s grane da ti se pari s majkom“ do svih najjadnijih muških uleta ranih dvijetisućitih, taj tekst zadovoljava sve kriterije da ga publika željna uzvišene ljubavne drame zaobiđe. Međutim, u njegovoj sirovosti leži i šarm, a u izvedbi koja obiluje znojem i krvlju (čak i onom iz transmenstrualne pipe (!)) izrečene su brojne istine: o valu noviteta novoga doba, koji se moraju prihvatiti da ne bi ispao primitivac; o gadostima materijalizma, o sklonosti prevarama, o politici i lažnim prorocima, o nošenju s porazima i preživljavanju nakon izdaje.

Tužni ostavljeni sin Kornelije, ornitolog koji je spletom bizarnih okolnosti postao poznat, simbol je svih ostavljenih koje je zeznula neka odsutna Ksena, ostavivši ionako labilna čovjeka u vječnoj dilemi gdje je pogriješio. Premudri konobar i samoprozvani ekspert za žene i njega će i premlaćena uzvanika pokušati educirati o svojoj vještini, dok će roker među njima priznati sve gadarije svojega seksualnog života, koji je isprepleten s nekim protagonistima. Ogorčeni otac ostavljena sina prisjetit će se, pred svojim drugim sinom, svojega sapuničarski zapletena ljubavnog života, a intelektualno superiorni i socijalno anksiozni docent izazvat će salve smijeha svojom nesnalažljivošću u svijetu u kojem se, iako ih na pozornici nema, sve vrti oko žena.

Glumački gledano posebno je dojmljiva interpretacija Svena Šestaka, koji je uspješno odigrao i žrtvu i namagarčena supruga, ali i psihički rastrojena čovjeka pred potpunim pucanjem. Njegov je nastup u dvosatnoj komediji s elementima groteske maksimalno koncentriran, stabilan, uvjerljiv. Bilo je više trenutaka kad su pojedini glumci u dodiru sa zbilja nakaradnim situacijama i uvrnutim tekstom evidentno ispadali iz lika, pritom nehotice rušeći četvrti zid i forsirajući komunikaciju s publikom da se smijehom prikrije lapsus koji je štetio originalnom tekstu i miješao interaktivnu glumu ondje gdje joj nije bilo mjesto. Kontekst je pomogao nezgodnoj situaciji – svadba koja je propala zalijevala se hektolitrima alkohola pa se, promatrajući likove kao dobrano podmazane i smanjeno ubrojive, donekle moglo zažmiriti na ispadanje iz karaktera.

Iza naizgled neozbiljna teksta pojavljuje se nekoliko ozbiljnih pitanja: je li čovjekovo ponašanje, osobito u ljubavnim vezama, biološki uvjetovano? Je li svaka veza proizišla iz predumišljaja i ako jest, kakve to veze ima sa spolom? Kako muškarčeva muškost utječe na percepciju njega kao poželjna ili nepoželjna partnera? Jesu li obrasci ponašanja naslijeđeni ili naučeni? Kad se zagrebe ispod ekscentrične površine svadbe koja se pretvorila u muški kružok između batina i zagrljaja, ostanu pitanja i rane koje se, kao i uvijek, liječe razgovorom, razumijevanjem, nježnošću i humorom. Na trenutke je prostodušan, na trenutke je vulgaran, na trenutke primitivan – ali i dalje je humor i još uvijek, ako u slušatelju ima volje, može barem nakratko liječiti defetizam i pesimizam.