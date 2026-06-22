[RECENZIJA] Polaznici PlayDrame u svojim krimi-izazovima rone duboko u horor-priče i pokazuju neslomljiv duh

Kraj nastavne godine za dio mladih i odraslih zaljubljenika u glumu koji svoje umjetničke korake grade kroz Glumački studio PlayDrame obično znači razdoblje najintenzivnijih priprema za završne izvedbe pred publikom u Domu mladih. Imali smo priliku pogledati izvedbu „Sjena ponad Innsmoutha” (prema noveli američkog pisca H. P. Lovecrafta) dviju ženskih grupa, koja je postavljena na principu tepih-teatra – pripovijedanja obogaćenog pokretom koji dočarava radnju i atmosferu. Mentori su vrijednih glumačkih skupina Lara Jerončić, Lukrecija Perišić, Ira Osibov i Deni Mašić.

„Sjena ponad Innsmoutha“ horor je novela za kojom bi vjerojatno posegnuli samo okorjeli ljubitelji žanra – tim veća pohvala za egzotičan izbor teksta. Neimenovani student, glavni pripovjedač, čiji glas PlayDrama prebacuje različitim ženskim pripovjedačicama, tijekom putovanja Novom Engleskom stiže u izolirani lučki gradić Innsmouth. I tu kreće drama – stanovnici Innsmoutha, pretežito pomorci, zbog isplativog „pakta s podvodnim bićima“, koji uključuje i ljudske žrtve, poprimaju specifičan izgled. Polaznice PlayDrame taj su zadatak fizičke jezivosti oslikale dajući svojim tijelima „izlomljen“ izgled, a licima izrazito zlokoban izraz sklon imitaciji kakva ljudsko-životinjskog hibrida. Jezivo – apsolutno. Uspješno – također.

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U interpretaciji rase koja postupno gubi ljudska obilježja te nalikuje ribolikim čudovištima posebno nas se dojmio scenski pokret, osobito scena vožnje u autobusu, gdje na trenutak zaboravite da je pred vama bespredmetna radnja i praktički vidite obrise tog gradića koji se pretvara u locus horridus – samo umijećem mišićne memorije glumica. Izvođačice su oduševile svojim angažmanom, laički rečeno, nitko se nije štedio, tijela su izložena bizarnim pozama, zahtjevnim promjenama kodova, nezgodnim pokretima koji idu iz robotiziranog u fluidno pa opet u groteskno, što je izuzetno kvalitetno uvježbano i izvedeno s mnogo srčanosti, angažmana i razumijevanja teksta, koji su u tom pripovjednom diskursu može doimati kao jedna golema didaskalija. U scenskom je govoru bilo šarolikih izvedbi, od onih kojih se ne bi posramili prijamni ispiti glumačkih akademija, do onih gdje će broj „utakmica u nogama“ vjerojatno u budućnosti izbrusiti dikciju i prigušiti tremu. Svakako je pohvalna i ujednačenost u kolektivnim scenama, ali i mentorsko inzistiranje na tomu da svi polaznici, ili u tekstu ili u pokretu, dobiju dovoljni prostora da pokažu svoj napredak, a naposljetku i svoj doživljaj horor-priče te njezina neumitno strašna završetka.

Po svemu sudeći, PlayDrama itekako razumije što to znači atraktivan žanr, a ne bježi ni od tekstova čija je atmosfera toliko kompleksna i turobna da bi ga zbog narativnih stranputica možda zaobišli i profesionalni redatelji i glumci. Polaznici Glumačkog studija i ovaj su put pokazali koliko im je stalo do kvalitetne izvedbe te je oblikovali kao pravi profesionalci.

Kao i gotovo uvijek kad o PlayDrami pišemo, gajeći simpatije koje proizlaze iz njihove izvrsnosti, po prostoru te izostanku scenografije i kostimografije ne možemo ne primijetiti da ih gradski umjetnički mecene i dalje drže – samoodrživima. To što se PlayDrama junački drži na krilima vlastite snalažljivosti ne znači da je fer i ukusno da se takva njihova priča proteže već godinama. Može li im se omogućiti adekvatan prostor za dodatni rast i podrška da svoje zbilja obećavajuće umjetničke proizvode odjenu u još bolje uho? Čekamo i nadamo se.