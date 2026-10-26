[RECENZIJA] „Pas, žena, muškarac“ urnebesna je komedija o potrebama i nagonima najopasnijih životinja – onih dvonožnih

Scena 55 HNK-a Split prikazuje naslov koji bi se s vremenom mogao svrstati u red najdražih opuštajućih komedija s ozbiljnim podtekstom – psihološkom pozadinom potrebe za bliskošću. Tekst „Pas, žena, muškarac“ djelo je Sibylle Berg, nadahnut djelom Čista ljubav spisateljice Yael Hedaye, režiju potpisuje Lea Anastazija Fleger, scenografiju Nikolina Kuzmić, kostimografiju Tea Bašić Erceg, scenski pokret Blaženka Kovač Carić, oblikovanje svjetla Boško Kutlešić-Bijader, oblikovanje tona Tomislav Luetić, glazbu Borna Šercar, a inspicijentica je Rubina Sarajlić. U predstavi igraju Pere Eranović, Andrea Mladinić i Zdeslav Čotić.

Nije rijetkost da autorski timovi moraju biti posebno kreativni da Scenu 55 učine atraktivnom poput glavne pozornice te da njezina intimnost ne bude prepreka potpunom vizualnom iskustvu. Lea Anastazija Fleger sa svojim je suradnicima u tome savršeno uspjela. Nadasve funkcionalna scenografija u upečatljivoj nijansi plave kao da priziva pjesmu grupe Eiffel 65 „Blue“ – „and everything is blue for him / And himself and everybody around / 'Cause he ain't got nobody to listen“. Baš kao i kultna pjesma, i protagonisti – On (Zdeslav Čotić) i Ona (Andrea Mladinić) pomirili su se s tim svakodnevnim bluesom i spleenom, učeći se biti zadovoljni svojim prosječnim samačkim životima, tješeći se mislima da bolje ionako ne može biti. Međutim, treća „osoba“, bila ona nametljiva prijateljica i spajačica parova Koke ili mudri Pas, pokušava osvijestiti zašto bi taj dvojac trebao – ili ne bi trebao – postati par.

On i Ona, u savršenim komplementarnim sivim kostimima efektnih krojeva (Tea Bašić Erceg), na prvom izlasku djeluju kao dijelovi slagalice koji su se samo tražili da se spoje. A kad to i naprave, jednostavno i sirovo, u urnebesnoj koreografiji Blaženke Kovač Carić, daje se prva prilika psu, pripovjedaču, korovođi i komentatoru, da ih sa sve četiri, a svisoka, pogleda i zgroženo komentira: „Bilo je nečeg očajnog u tome što su ti ljudi radili.“

Pere Eranović i u ovoj je predstavi knjiški primjer glumca koji je stvoren za svoj poziv, sav sazdan od talenta i igre. Njegov je Pas toliko životan da nas ne zavarava ni ozbiljni frak, koji samo implicira njegovu ionako vidljivu uzvišenost u prizemnu (!) svijetu ljudi. Tijelo mu je u službi pseće perspektive, kretnje neočekivane, nagle i impulzivne, pune trčanja, zavlačenja, dahtanja, lizanja, pretjerivanja. Zbog prirode takve uloge bilo je nužno da On i Ona budu savršeno usredotočeni glumci, neslomljive koncentracije i mira. I upravo je tako, umirujuće, djelovao Zdeslav Čotić koji ni u najtežim trenucima ne gubi kontrolu – ni kad neplanirano pukne staklena čaša u ruci, ni kad s partnericom simulira groteskni seksualni odnos, ni kad ga Ona gurne preko ruba, napravivši od jedne šutnje nakon odnosa teoriju zavjere i trajnu pukotinu u ležernosti izdanka jedne veze. Njegov je nastup bio odmjeren, angažiran, besprijekoran.

Andrea Mladinić pokazala se velemajstoricom karakternog zaokreta iz izuzetno simpatične, prividno emancipirane, lucidne i posložene poslovne žene u gotovo manijakalnu i opsesivnu partnericu koja ne prihvaća „ne“ kao odgovor. Briljantno je kako njezino umiljato lice u sekundi postane lice sociopata, a racionalno motivirani postupci eksplodiraju u emocionalni bumerang. Takva šokantna i spretna promjena glumačkoga registra rijetko se viđa. Čotić je kao pouzdan partner prati u stopu, od prve do posljednje sekunde vjerujemo njihovoj priči – iako je gledatelju otpočetka jasno da je sloboda koju stavljaju na kocku prevelika cijena da bi se gradio isforsiran odnos opterećen uzusima, godinama i samoćom.

Očekivano, Pere Eranović dodao je svoje tipične masteršefovske začine u priču o ljudima koji se pokažu gorim životinjama od životinja. Bilo je tu i sviranja gitare, i onomatopejskih zvukova, i oponašanja radiostanica, psećeg uriniranja po teritoriju koji se svojata, životinjskog ulizivanja, filozofskih govora o prirodi čovjeka… Nimalo nije zaostajao ni u ulozi paru zajedničke prijateljice Koke, koja između rašpanja noktiju i depilacije nabacuje komentare sa svojega Panteona objektivnosti stručnjakinje za odnose, i to sve uz histeričnu govornu i tjelesnu karakterizaciju te aforizme poput „Strpljen, sprašen“. U svijetu gdje je prioritet bez ikakva se emocionalnog motiva pod svaku cijenu spariti, Pas postaje mudrac kojemu više odgovara potraga za boljim životom, zanimanjem i vlasnicima nego zadovoljavanje lošim suživotom. Jer njegovi su slučajni vlasnici, prolaznici koji su mu se smilovali na putu u svoju prvu zajedničku noć, slijepljeni pogrešnim pobudama, potrebama i nagonima.

„Pas, žena, mušakarac“ predstava je koja perfektno koristi svoj prostor i vrijeme, komornošću se služi kao metodom zbližavanja s gledateljem, a generalizaciju teme muško-ženskih odnosa rabi kao sjajan mamac za introspekciju i smijeh; obilje smijeha. Jednostavnost teksta premrežena je mudrim redateljskim rješenjima i all-in glumom koja oduševljava intenzitetom od prve do posljednje minute. Užitak je gledati predstavu koja istovremeno govori o ozbiljnim problemima međuljudskih odnosa, ali nimalo se ne libi nasmijati se ljudskim manama u lice, dokazujući da je lavež nekad konkretniji jezik od jezika partnera koji se ne žele čuti. Malena psihološka studija muškarca i žene iz pseće perspektive, oplemenjena kritikom dvonožnih životinja i smijehom – recept za sjajnu predstavu.