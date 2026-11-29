Kad s premijerne izvedbe gledatelji iziđu suznih očiju, nešto od smijeha, a još više od nostalgije i dragosti, zna se da Gradsko kazalište lutaka ima novi hit, i to za sve generacije. Stipe Gugić autor je teksta, režije i ideje scenografije, scenografiju i lutke kreirao je Nenad Keč, a kostimografiju Mario Tomašević. Likovno oblikovanje potpisuje Luka Duplančić, glazbu Ivana Bandalo Benzon, oblikovanje svjetla Lucijan Roki, oblikovanje tona Franko Perić, a suradnica je za tradicijske plesove i napjeve Željana Cvitanović. Premijernu su izvedbu glumački i lutkarski besprijekorno iznijeli Nina Vidan i Petar Salečić, koji će se u budućim izvedbama, a nadamo se da će ih biti pregršt, izmjenjivati sa Stipom Gugićem i Danicom Katunarić.

Ono što na prvi pogled u potpunosti osvaja gledatelje koji nisu željni prvoloptaškog blagdanskog plastičnog kiča zasigurno je izuzetno funkcionalna scenografija „Didova badnjaka“. Skromna drvena kućica s jednim stolićem, opancima, križem i nekoliko osnovnih namirnica u sekundi se pretvara u bučni seoski sajam ili dvorišno sušilo za odjeću. Estetika je rustikalna, umjerena, umirujuća. Kolorit postaje življi baš ondje gdje treba – u izuzetno duhovitom prikazu lutaka, koje se animiraju različitim tehnikama, a njihova odjeća odaje istinsko razumijevanje onog starinskog, u mnogočemu iskrenijeg vremena koje glumci posreduju.

Stipe Gugić, Nenad Keč, Mario Tomašević i Luka Duplančić oslikali su selo koje nema mnogo, a zapravo ima sve – toplu obiteljsku kućicu, dvorište s borovima i sijenom, mudrog djeda u skromnoj odjeći, živopisnu bakicu s pregačom, dvije prave „babe“ ćakulone sa šudarima čije dosjetke i tračevi izazivaju salve smijeha. Glazba Ivane Bandalo Benzon svijet je za sebe – promišljena, tradicionalna, lako pamtljiva, upečatljiva, bilo da se radi o stilizaciji rere i kola ili zvucima uspavanke na melodijskim udaraljkama. Uz Gugićev pročišćen tekst s pametnom filozofijom „manje je više“ čini se da bi „Didov badnjak“ mogao funkcionirati i kao radijska priča.

Nina Vidan i Petar Salečić nisu samo izvrsni glumci-lutkari – oni su i prirodno muzikalni pjevači, s istančanim osjećajem za ritam i podatnim, konkretnim glasovima koji jednako dobro gone i reraju dvoglasnu reru kao što i uvlače publiku u bučno kolo. Njih dvoje na pozornicu donose niz živopisnih likova – dječaka koji bi se htio vratiti u dane najdražih božićnih uspomena s djedom; brižnog i mudrog djeda čiji je odgoj vrijedio zlata; šarmantnu i radišnu nonu, s tri zdrava zuba u glavi, ali i pameću kojoj nema premca; dvije brbljave babe koje se „najbolje sićaju onoga čega se ne sićaju“ i zabavljaju nas svojim tračevima. Predstava je glumački izuzetno zahtjevna zbog režije koja ne ostavlja sekunde praznoga hoda, ali Vidan i Salečić savršeno odrađuju svoj zadatak i ostvaruju predivnu interakciju s publikom.

Sajamsko se veselje, primjerice, pretvara u pravi mali cirkus uz pomoć odličnih lutaka životinja s njihovim tipičnim osobinama i manama, a zimske radosti poput snjegovića metaforiziraju se mudrim neklasičnim rješenjima poput bijelih plahta i stolnjaka. Ono što treba biti realistično i jasno, jer priziva uspomene, podsjeća na korijene i objašnjava važnost sijanja sjemena dobrote, jesu didov badnjak i pšenica. Pitanje nasljeđa postaje i pitanje tuge, prihvaćanja i osobnoga rasta – kad nema glave kuće, tko preuzima one male radosti njemu u čast? Dječak koji toliko nalikuje na djeda, vrckav, pošten i radostan, mora progutati suze i preuzeti odgovornost – i za unošenje badnjaka u kuću, i za svijest o svojem mjestu u svijetu. Jer prije svakog člana obitelji bio je netko tko je posijao svoje sjeme nade, i nakon svakog će biti netko, uz punu svijest o ljudskoj prolaznosti, ali i uz poruku da nad nama uvijek lebdi netko tko nas voli i čuva, uz ponosan osmijeh onda kad mi čuvamo uspomenu na njega.

Emotivna priča o važnosti obiteljske ljubavi, običaja, uspomena i nade jedan je od najljepših poklona koji možete pokloniti ljubiteljima kazališta svih uzrasta, a osobito onima čija srca najmaštovitije gledaju – dječjim. Još ako u srcu nosite uspomene na svoja sela, bake, djedove, pjesme, običaje… Otići ćete sa suzom u oku, ali ispunjena srca.