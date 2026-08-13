[RECENZIJA] Biti ili ne biti – djelomično uspješan glumačko-redateljski eksperiment sa Shakespeareom

U sklopu 72. Splitskog ljeta u podrumima Dioklecijanove palače publika je imala priliku pogledati dvije izvedbe predstave „Biti ili ne biti“ autora i izvođača Gorana Šušljika i Dražena Šivaka, a dramaturgiju potpisuje Patrik Gregurec. Goran Šušljik beogradski je glumac respektabilne karijere, a Dražena je Šivaka publika imala priliku upoznati s predstavom „Maske“ na Marulićevim danima, gdje je uz čistu peticu pobrao oduševljenje i simpatije. Osnivač je i ravnatelj Umjetničke organizacije Grupa, i očekivano se uz široki osmijeh publici predstavio kao jedini zaposleni u svojoj Grupi.

Kamo glumac ide i gdje je na tom putu Shakespeare – intrigantna su pitanja koja proizlaze iz predstave. Sam naslov „Biti ili ne biti“ jedan je od kulturoloških fenomena proizišlih iz Shakespearea, koji se odmiče daleko od višeznačne Hamletovske dileme. U slučaju Šušljikova i Šivakova teksta i izvedbe evidentno je da se oni kao autori i izvođači pitaju kako je to bivati ili ne bivati umjetnikom, odnosno koliko je umjetnost nadređena umjetniku.

Šušljik i Šivak nimalo ne skrivaju glumčevu inferiornost u svijetu koji ga melje, u kojemu se milijun stvari mora poklopiti da bi do izvedbe došlo, a glumac je samo medij prijenosa neke više sile ili značenja. Oni namjerno ruše četvrti zid i komuniciraju s publikom, želeći Shakespearea spustiti „među puk“, ali i progovoriti o svojoj poziciji u svijetu. Šivakov vapaj o gužvama na svetom Roku, nedostatku tehnike i strahovima hoće li tijekom izvedbe imati oblikovanje svjetla, naposljetku i (opravdana!) straha hoće li publici njegova predstava „Maske“ biti bolja od ove dokaz je da ova dva glumca ne zanima prostor muljaže i pretvaranja. Došli su biti iskreni, svoji, raditi predstavu za sebe i za svoju dušu. Recepcijski će se to osjetiti – ne može se reći da se radi o remek-djelu koje će šekspirolozima otvoriti nove vidike – ali može se reći da se radi o eksperimentu na koji glumci imaju potpuno pravo.

Posebno su uspjeli baš oni autoreferencijalni dijelovi predstave, primjerice Šušljikovo prepričavanje vlastitog glumačkog puta, iskren i duhovit uvid u neprilike i stranputice i potpuni izostanak jadikovanja nad svojom sudbinom, koju je, u ovoj predstavi ističe, sad uzeo u svoje ruke birajući projekte koji mu se sviđaju. Šivak je bio urnebesno smiješan u grotesknom dijalogu Shakespeareova Richarda III. i Lady Anne, koju je interpretirao pod crnim velom, na srpskom, dok su se pritom obojica i mimikom i gestama pošteno izrugala glumačkim stereotipima, odnosno preglumljivanju tipskih likova. Tim se činom kod publike namjernom razbija i iluzija o onome što gluma jest – u odnosno na ono što pojedinac misli, nekad zaveden lošom percepcijom i manjkom razumijevanja glumačkoga čina.

Negativan je aspekt predstave vidljiv pad energije kako se išlo prema završetku. Svojevrsni je decrescendo i posljedica izbora tekstova, gdje naprosto nisu svi iste kvalitete, neki ni uz najbolju volju da se reinterpretiraju ili čitaju u ironijskom ključu nisu materijal za ovakvu glumačku igru, a u predstavi koja ipak većinski teži dosjetljivosti i humoru neki nisu ni smiješni. Samo su suvišni. S obzirom na neupitnu glumačku vještinu, istinsko zanimanje za tekst i podtekst, njihovo široko i obrazloženo poimanje glumačke slobode, zamjerke idu tek u sferu notiranog. Da, „Maske“ jesu bolja predstava, ali s njom se ionako bilo preteško natjecati.