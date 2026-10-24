[RECENZIJA] Bez završnog sirtakija zapitali bismo se je li Grk Zorba došao na „Grka Zorbu“

Hrvatsko narodno kazalište u Splitu premijerno je predstavilo balet „Grk Zorba“ u režiji, koreografiji i dramaturgiji Staše Zurovca, uz antologijske skladbe Mikisa Theodorakisa. Kostimografiju i scenografiju potpisuje Bjanka Adžić Ursulov, oblikovanje svjetla Marko Mijatović, a dizajn maske Dino Baksa. Dirigent je Mikhail Sinkevich, asistent redatelja Aleksandar Švabić, asistentice koreografa Sanja Dimache i Sanja Bikić, a glazbena je redakcija i realizacija partiture djelo Ivana Šćepanovića. Nadahnutu su glazbenu izvedbu realizirali Orkestar i Zbor Opere HNK-a Split.

Balet „Grk Zorba“ traje, kažu službene stranice, 75 minuta. Na trenutke je dojam bio da traje barem dvostruko dulje, a sveopća tromost, sporost, nemaštovitost i cijepljenost od ikakva „nosa“ za storytelling upravo je fascinantna. Jedan je to od školskih primjera kako vrijedan ansambl dotući aljkavim radom i nemuštom koreografijom. I ne treba biti baletan ni osobit stručnjak za balet (koreograf i sam u programskim materijalima kaže da gledatelj koji poznaje Kazantzakisa, Theodorakisa ili film Grk Zorba nema veću mogućnost doživljaja od onoga koji o njima ne zna ništa – i koji u predstavu ulazi sa svojim životnim iskustvom i iz njega gradi razumijevanje) za uviđanje da je „Grk Zorba“ neiskorišten potencijal i prosuta prilika nauštrb vizije koja je traljava i nerazrađena.

Priča o mediteranskoj zajednici koja će utjecati na tragične rasplete počinje bizarno dugačkim uvodom u kojem ansambl, kao na početnim tečajevima glume, neutralno hoda. O koreografiji se nije moglo mnogo misliti zbog, avaj, sjajne ideje nošenja i bacanja kovčega kao simbola, valjda, prolaznosti. Nakon što je taj beskonačno dug ekskurs izdušio i nakon što se od kovčega napravila Cornucopia iz „Igara gladi“, na red su došli likovi – ponajmanje Grk Zorba, on je toliko bitan da mu se pet pravih minuta pod svjetlima pozornice dalo u posljednjih pet minuta izvedbe. Umjetničkoslobodarske apstrakcije antitetičkih parova crno-bijelo imale su tu sreću što je savršena postura i fokusiranost Rimi Mizuoke (Anđeo) uhvatila pažnju gledatelja, kao i metodska gluma i djetinja sloboda Eve Karpilovske u liku Grafikosa, drugačijeg, izopćenika iz zajednice. Magičnu Irinu Čaban Bilandžić koreograf je posjeo da se kao Madame Hortense, sjena nekadašnje ljepote, uspjeha i mladosti, bori da sav spektakl izvuče gracioznim rukama i angažiranom mimikom, a tek je nešto više prostora za stvarnu igru dobila Stella Duerden kao privlačna udovica Marina, koja se emotivno i upečatljivo pokušavala iščupati iz ritualnih mučenja kojima se je izlagali povrijeđeni udvarači i ljubomorne žene.

Crni granulat koji su članovi ansambla sporadično prosipali po pozornici, zamislit ćemo radi gradnje rudnika, bio je zadnji čavao u lijesu nade da će „Grk Zorba“ vizualno sličiti nečemu. O tome kakva je scenografija, odnosno izostanak iste, dovoljno svjedoče fotografije s predstave. Vizual se sveo na pod, koji velik dio publike zbog pozicije partera ionako ne vidi, a od rekvizita vidi se samo gomila kovčega, plastično cvijeće i komad tila Madame Hortense. U toj vizualnoj recesiji oblikovatelj je svjetla imao težak posao stvaranja čarolije ondje gdje se, pošteno govoreći, vidi samo kazališna crna kutija. Ples po granulama očekivano ubija svaku ideju o klasičnom baletu, ali taj mediteranski narodni melos i moderni ples na krilima izvrsna Orkestra bio bi sasvim pitak da se na podlozi moglo slobodnije kretati. Brzo hodanje unatraške na trenutke je izgledalo kao parodija moonwalka. Ne zahvaljujući uvjetima, nego uvjetima usprkos, Rimi Mizuoka uspjela je čak i u statičnosti pokazati prekrasnu gracioznost gornjega dijela tijela, a Eva Karpilovska vještinu i eksplozivnost u skokovima. Odlično je što se nitko nije ozlijedio, groteskno je što se sjajan ansambl umjesto za plesne minijature koristio za unezvijereno hodanje i metenje. Fokus na ansambl, pogotovo na plesačice, njihovo držanje, glumačku ekspresiju i želju za iskazivanjem dodatno žalosti – jer oni mogu i hoće mnogo bolje i više, kad im se takav zadatak postavi.

Ako je u nečemu ovaj balet uspio, to je utapanje glavnih likova u gomili, i to ne zaslugom/greškom plesača. I nesputani i strastveni Grk Zorba (Patrik Knausz) i njegova protuteža, racionalni i obrazovani stranac John (Oleh Bondar) mogli su bljesnuti samo u prekratkim duetima o ljubavi i njezinoj prolaznosti te u završnici, pomirenosti sa sudbinom koja im ruši ideje o bogatim rudnicima, sretnim ljubavima i veličanstvenim završecima – uz vrlo ležeran i publici drag sirtaki. Ruku na srce, čarolija završnice mnogo više govori o fantastičnoj Theodorakisovoj glazbi filmske snage, odličnoj izvedbi orkestra i golemoj podršci zbora (komplimenti i za prelijep solo Bjanke Ivas) koji je s najviše galerije kazališta razlijevao zvonak i čuvstven zvuk. Grka Zorbe u istoimenu je naslovu naprosto bilo premalo, njegova je inspirativna priča o snazi opstanka i želje za životom i kad ti sreća okrene leđa zapostavljena i nedorečena. Propustiti takav zicer, i to na premijeri, zbilja je žalosno. Tijekom plesne izvedbe nismo se mogli oteti dojmu brzinske sklepanosti pojedinih segmenata, nepoštenu oslanjanju na improvizatorsku snalažljivost ansambla i opće nedovršenosti umjetničke misli. Tragedija je i u tome što su i Knausz i Bondar spretni, fleksibilni i vrlo scenični plesači – da se razradi njihovih likova pristupilo temeljitije, danas bismo pisali o svijetloj budućnosti Baleta.

Baletni ansambl koji se trudi, koji je odgovoran i kojemu je stalo do publike samo je svojom spretnošću uspio dovesti „Grka Zorbu“ do kakva-takva završetka i spasiti ovaj scenski poluproizvod od propasti. Floskule o predstavama koje ostavljaju prostor slobodne interpretacije gledateljima mogu se prodati nekomu tko nije gledao splitski Balet u vremenu kad je proizvodio naslove o kojima se pričalo na svakome kutu grada, u vremenu koje je od ansambla i solista moglo napraviti zvijezde. Ovdje se, mišlju jednog dugogodišnjeg gledatelja, stvorio larpurlartizam i režijski nered kojemu su ansambl i gledatelji zadnje rupe na svirali. Tko može žmiriti na priču, neka se prepusti ljepoti glazbe, pogotovo onaj tko nema problem s tim da nakon predstave izlazi s upitnicima iznad glave. Dijelu je publike toga kazališta koje tobože angažira publiku i postavlja pitanja bez odgovora, nakon kojih i izvođači izgledaju kao hodajući upitnici, već odavno dosta.