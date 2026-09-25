Realizacija važnog projekta: Splitsko-dalmatinska županija gradi četiri centra za starije osobe. Prvi otvara uskoro

Splitsko-dalmatinska županija priprema se za otvaranje Centra za starije osobe Dragljane na području Vrgorca, u kojem je završetak radova planiran za 30. listopada 2026. godine. Riječ je o prvom od četiriju centara koje Županija razvija u Dragljanima, Aržanu, Vrlici i na Šolti, kao strateški odgovor na nedostatak smještajnih kapaciteta i rastuće potrebe za skrbi o starijem stanovništvu. Ovi projekti zajedno predviđaju 377 novih smještajnih mjesta i izvaninstitucijske usluge za najmanje 502 dodatna korisnika, čime će se starijim osobama i njihovim obiteljima osigurati dostupnija podrška, osobito u krajevima u kojima su takve usluge dosad bile ograničene.

Koliko su ovakva ulaganja potrebna, pokazuju podaci iz županijske projektne dokumentacije. Naime, postojeći smještajni kapaciteti obuhvaćaju svega 2,4 posto stanovništva starijeg od 65 godina. Nedostatak je osobito izražen u Dalmatinskoj zagori, dok je veći dio usluga koncentriran u urbanim središtima. Zato su lokacije novih centara ciljano odabrane uzimajući u obzir starenje stanovništva, iseljavanje i slabiju dostupnost skrbi izvan većih gradova.

Zajednički je cilj svih četiriju projekata omogućiti starijim osobama da potrebnu pomoć dobiju što bliže mjestu u kojem su provele život, obitelji i ljudima koje poznaju. Takav pristup olakšava očuvanje obiteljskih veza i poznate svakodnevice, a uz smještaj predviđa i usluge kojima se podupire ostanak starijih osoba u vlastitom domu.

„Kada starijoj osobi zatreba svakodnevna pomoć, to mijenja život cijele obitelji. Naša je odgovornost osigurati više mogućnosti za kvalitetnu skrb, posebno u krajevima u kojima ona dosad nije bila dovoljno dostupna. Želimo da naši stariji stanovnici svoju zlatnu dob provedu dostojanstveno, uz što manje odvajanja od ljudi i mjesta koja poznaju i vole. Zato razvijamo centre u Zagori i na otocima, sa smještajem i uslugama koje će olakšati svakodnevicu i njima i njihovim obiteljima. Ova četiri projekta dio su našeg dugoročnog ulaganja u sigurnost i kvalitetu života stanovnika”, izjavio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Prvi konkretan rezultat tih ulaganja bit će Centar za starije osobe Dragljane, koji nastaje rekonstrukcijom i prenamjenom nekadašnje školske zgrade u vlasništvu Županije. Investicija je vrijedna oko sedam milijuna eura, od čega je više od pet milijuna eura osigurano bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt je pripremljen u suradnji Grada Vrgorca, Splitsko-dalmatinske županije i Javne ustanove RERA S.D.

Na približno 2.500 četvornih metara Centar će raspolagati sa 101 smještajnim mjestom, uključujući četiri mjesta u prostoru prilagođenom osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti. Predviđene su 44 sobe, prostori za zajedničke aktivnosti i pružanje usluga te prostor za liječnika obiteljske medicine. Uz smještaj, za najmanje 256 korisnika planirane su izvaninstitucijske usluge, među kojima su boravak, savjetovanje, psihosocijalna podrška te skrb za starije osobe tijekom spriječenosti njihovih njegovatelja.

Prenamjenom škole koja godinama nije u funkciji Dragljane ponovno dobiva važan javni sadržaj, a s njim i nova radna mjesta te usluge potrebne stanovnicima šireg vrgoračkog područja. Projekt tako povezuje skrb za starije s obnovom postojeće županijske imovine i razvojem kraja suočenog s dugotrajnim demografskim izazovima.

„U Dragljanima županijsku imovinu koja godinama nije bila u funkciji pretvaramo u prostor za skrb o starijim osobama, s novim radnim mjestima i uslugama važnima za cijeli kraj. Takva ulaganja traže sustavnu pripremu, od projektiranja i ishođenja dozvola do osiguravanja financiranja i provedbe radova. Svaki od četiriju centara ima svoju dinamiku, a u Dragljanima završetak radova planiramo već krajem listopada. Posebno nam je važno da centri, uz smještaj, pružaju podršku i starijim osobama koje žive kod kuće te članovima njihovih obitelji”, istaknula je Anamarija Bralić Silić, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske županije.

Uz radove u Dragljanima, napreduju i ostala tri projekta. Centar Aržano nalazi se u fazi početka izvođenja radova, a predviđen je za ukupno 275 korisnika: 98 osoba u smještaju, 50 u dnevnom boravku i 127 kojima će se pružati pomoć u njihovim domaćinstvima. U Vrlici je u tijeku izrada idejnog projekta centra sa 108 smještajnih mjesta, uz cjelodnevni boravak za 13 i poludnevni za 26 korisnika.

Skrb će postati dostupnija i otočnom stanovništvu. Za Centar na Šolti, u naselju Srednje Selo, ishođena je pravomoćna građevinska dozvola, a planirano je 70 smještajnih mjesta i poludnevni boravak za 30 korisnika. Realizacijom ovih projekata proširit će se mreža skrbi u Zagori i na otocima, kako bi mjesto stanovanja u manjoj mjeri određivalo dostupnost pomoći starijim osobama i njihovim obiteljima.