FOTOGALERIJA Real Madrid stigao u Split: Mladi nogometaši treniraju pod vodstvom vrhunskih trenera

U Splitu je svečano otvoren kamp Real Madrid Foundation, koji je okupio brojne mlade nogometaše, njihove roditelje, trenere i goste. Program otvorenja započeo je hrvatskom himnom, nakon koje je izvedena himna Real Madrida.

Prisutnima su se obratili Ivan Punoš, voditelj škole nogometa NK Dalmatinac, Igor Maretić, pročelnik Upravnog odjela za sport i politiku mladih Grada Splita, Luka Kovač Levantin, predsjednik Gradskog kotara Spinut, te Ruben Alonso, trener u kampu. U ime polaznika nekoliko riječi uputio je i Lukas Vukadin, igrač NK Dalmatinac.

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Kamp se održava do 3. srpnja 2026. na igralištu NK Dalmatinac. Polaznici imaju priliku raditi s trenerima jedne od najboljih nogometnih škola na svijetu, usvajati nova znanja i razvijati svoje nogometne vještine.