Close Menu

FOTOGALERIJA Real Madrid stigao u Split: Mladi nogometaši treniraju pod vodstvom vrhunskih trenera

Kamp se održava do 3. srpnja 2026. na igralištu NK Dalmatinac

U Splitu je svečano otvoren kamp Real Madrid Foundation, koji je okupio brojne mlade nogometaše, njihove roditelje, trenere i goste. Program otvorenja započeo je hrvatskom himnom, nakon koje je izvedena himna Real Madrida.

real madrid split dalmatinac 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Prisutnima su se obratili Ivan Punoš, voditelj škole nogometa NK Dalmatinac, Igor Maretić, pročelnik Upravnog odjela za sport i politiku mladih Grada Splita, Luka Kovač Levantin, predsjednik Gradskog kotara Spinut, te Ruben Alonso, trener u kampu. U ime polaznika nekoliko riječi uputio je i Lukas Vukadin, igrač NK Dalmatinac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kamp se održava do 3. srpnja 2026. na igralištu NK Dalmatinac. Polaznici imaju priliku raditi s trenerima jedne od najboljih nogometnih škola na svijetu, usvajati nova znanja i razvijati svoje nogometne vještine.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0