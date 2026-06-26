Razorni potresi u Venezueli: Broj poginulih raste, spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima

Venezuela se i dalje suočava s teškim posljedicama snažnih potresa koji su pogodili zemlju, a broj žrtava neprestano raste. Prema najnovijim podacima koje je objavila vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez, život je izgubilo najmanje 589 osoba, dok je gotovo 3.000 ljudi ozlijeđeno.

Raniji službeni izvještaji govorili su o 235 poginulih i više od 4.300 ozlijeđenih, no nakon dodatnih provjera broj stradalih znatno je povećan.

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U međuvremenu u Venezuelu pristiže međunarodna pomoć. Spasilačke ekipe iz više država uključile su se u potragu za osobama koje se još uvijek nalaze pod ruševinama. Među njima je tim od 80 švicarskih spasilaca, kao i humanitarni djelatnici iz Meksika.

Tijekom noći lokalni su spasioci nastavili pretraživati urušene zgrade u glavnom gradu Caracasu te saveznoj državi La Guaira. Iz pojedinih objekata i dalje su se mogli čuti pozivi u pomoć, a tijekom dana jedna je žena spašena živa nakon što je izvučena iz ruševina.

Zdravstveni sustav također je pod velikim pritiskom. Liječnik iz La Guaire za BBC je izjavio da su dvije najveće bolnice u toj saveznoj državi potpuno popunjene te da se suočavaju s ozbiljnim nedostatkom lijekova i medicinske opreme potrebne za zbrinjavanje velikog broja ozlijeđenih.

Katastrofu su izazvala dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu navečer pogodili Venezuelu u razmaku kraćem od jedne minute. Drugi potres smatra se najjačim koji je pogodio tu južnoameričku državu od početka 20. stoljeća.