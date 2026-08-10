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RAZORAN POTRES POGODIO KOLUMBIJU Ima ozlijeđenih, zgrade teško oštećene, strahuje se od novih udara

Na zapadu zemlje

Snažan potres pogodio je u ponedjeljak ujutro zapad Kolumbije, a prvi izvještaji govore o ozlijeđenima i velikoj materijalnoj šteti. Epicentar je bio na području departmana Chocó, u blizini San José del Palmara, dok su snažno podrhtavanje osjetili stanovnici velikog dijela zemlje, ali i susjednog Ekvadora. Prema najnovijim podacima kolumbijske geološke službe i američkog USGS-a, potres je bio magnitude 7,4, a dogodio se u 7.34 sati po lokalnom vremenu. Prvi podaci kolumbijske službe smjestili su žarište na dubinu od oko 82 kilometra. Različite seizmološke službe i aplikacije u prvim minutama nakon snažnih potresa mogu objaviti nešto drukčije procjene magnitude i dubine.

Epicentar je zabilježen u blizini mjesta San José del Palmar u departmanu Chocó, na zapadu zemlje. Potres je bio toliko snažan da su ljudi u brojnim gradovima napuštali kuće i poslovne zgrade, a podrhtavanje se osjetilo i izvan granica Kolumbije.

Guvernerka: "Ima ozlijeđenih i velike štete"

Guvernerka Chocóa Nubia Carolina Córdoba-Curi potvrdila je da su stigle prve informacije o ozlijeđenima i ozbiljnim oštećenjima na zgradama, posebno u glavnom gradu departmana Quibdóu. Lokalne vlasti odmah su počele procjenjivati posljedice potresa.

"Departman Chocó pogodio je razoran potres. Zabrinuti smo zbog mogućih naknadnih podrhtavanja. Iako je epicentar bio u blizini mjesta San José del Palmar, ima ozlijeđenih, a zgrade u glavnom gradu Quibdóu pretrpjele su znatna oštećenja. Već radimo na procjeni štete i uskoro ćemo objaviti prvo službeno izvješće", poručila je guvernerka. Vlasti zasad nisu objavile konačan broj ozlijeđenih niti puni razmjer materijalne štete. Iz Chocóa stižu informacije o ozbiljno oštećenim objektima, a hitne službe obilaze pogođena područja i utvrđuju stanje na terenu.

S obzirom na snagu glavnog udara, posebna pozornost usmjerena je na moguća naknadna podrhtavanja, zbog čega vlasti pozivaju stanovnike pogođenih područja na oprez. Situacija se i dalje razvija, a detaljnije službeno izvješće o ozlijeđenima i šteti očekuje se nakon završetka prvih procjena na terenu.

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