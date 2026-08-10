RAZORAN POTRES POGODIO KOLUMBIJU Ima ozlijeđenih, zgrade teško oštećene, strahuje se od novih udara

Snažan potres pogodio je u ponedjeljak ujutro zapad Kolumbije, a prvi izvještaji govore o ozlijeđenima i velikoj materijalnoj šteti. Epicentar je bio na području departmana Chocó, u blizini San José del Palmara, dok su snažno podrhtavanje osjetili stanovnici velikog dijela zemlje, ali i susjednog Ekvadora. Prema najnovijim podacima kolumbijske geološke službe i američkog USGS-a, potres je bio magnitude 7,4, a dogodio se u 7.34 sati po lokalnom vremenu. Prvi podaci kolumbijske službe smjestili su žarište na dubinu od oko 82 kilometra. Različite seizmološke službe i aplikacije u prvim minutama nakon snažnih potresa mogu objaviti nešto drukčije procjene magnitude i dubine.

Epicentar je zabilježen u blizini mjesta San José del Palmar u departmanu Chocó, na zapadu zemlje. Potres je bio toliko snažan da su ljudi u brojnim gradovima napuštali kuće i poslovne zgrade, a podrhtavanje se osjetilo i izvan granica Kolumbije.

Guvernerka: "Ima ozlijeđenih i velike štete"

Guvernerka Chocóa Nubia Carolina Córdoba-Curi potvrdila je da su stigle prve informacije o ozlijeđenima i ozbiljnim oštećenjima na zgradama, posebno u glavnom gradu departmana Quibdóu. Lokalne vlasti odmah su počele procjenjivati posljedice potresa.

"Departman Chocó pogodio je razoran potres. Zabrinuti smo zbog mogućih naknadnih podrhtavanja. Iako je epicentar bio u blizini mjesta San José del Palmar, ima ozlijeđenih, a zgrade u glavnom gradu Quibdóu pretrpjele su znatna oštećenja. Već radimo na procjeni štete i uskoro ćemo objaviti prvo službeno izvješće", poručila je guvernerka. Vlasti zasad nisu objavile konačan broj ozlijeđenih niti puni razmjer materijalne štete. Iz Chocóa stižu informacije o ozbiljno oštećenim objektima, a hitne službe obilaze pogođena područja i utvrđuju stanje na terenu.

S obzirom na snagu glavnog udara, posebna pozornost usmjerena je na moguća naknadna podrhtavanja, zbog čega vlasti pozivaju stanovnike pogođenih područja na oprez. Situacija se i dalje razvija, a detaljnije službeno izvješće o ozlijeđenima i šteti očekuje se nakon završetka prvih procjena na terenu.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026