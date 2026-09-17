Razmjena sjemena starih i udomaćenih sorti u Splitu

Udruga Permakultura Dalmacija poziva građane na novu Razmjenu sjemena starih i udomaćenih sorti, koja će se održati u utorak, 22. rujna 2026. od 17:30 do 19:30 sati u velikoj dvorani Središnjice Gradske knjižnice Marka Marulića, Ulica slobode 2 u Splitu.

Nakon ljeta tijekom kojeg smo ubirali plodove i sjeme svoje sadnje i sjetve, posljednji dan ljeta obilježit ćemo druženjem posvećenim vrtlarstvu, razmjeni sjemena i znanja te očuvanju biljnih sorti.

Program započinje u 17:30 sati panelom „Kako nam permakultura pomaže u vrtu?“. Dugogodišnji praktičari razgovarat će o tome koliko im je permakulturni pristup koristan u svakodnevnom vrtlarstvu, koja znanja s tečajeva permakulturnog dizajniranja i drugih edukacija primjenjuju u svojim vrtovima te što su naučili kroz vlastitu praksu.

U 18:15 sati slijedi predstavljanje platforme Čuvari sjemena, kojoj je cilj povezati ljude iz cijele Hrvatske koji uzgajaju, čuvaju i dijele sjeme. Platforma je zamišljena kao mjesto povezivanja čuvara sjemena, razmjene znanja i iskustava te podrške očuvanju raznolikosti starih i udomaćenih sorti.

Od 18:30 do 19:30 sati održat će se Razmjena sjemena starih i udomaćenih sorti. Posjetitelji su pozvani donijeti vlastito sjeme za razmjenu, ali ono nije uvjet za sudjelovanje – dobrodošli su i oni koji tek počinju vrtlariti, žele nešto naučiti ili pronaći prve sjemenke za svoj vrt.

Tijekom događaja posjetitelji će se moći upoznati i s drugim aktivnostima udruge Permakultura Dalmacija, zaviriti u vrtlarsku literaturu te saznati više o inicijativi „Hrana je ljudsko pravo za sve“.

Ovim događajem ujedno obilježavamo i Europski tjedan održivih zajednica, slaveći lokalne inicijative koje čuvaju prirodu i povezuju ljude.

Ovaj događaj se održava u sklopu projekta „Kultura raznolikosti – očuvanje bioraznolikosti kroz zajednicu”, uz podršku programa Funding Fairer Futures mreže ECOLISE te Javnog natječaja za projekte/programe udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za Grad Split za 2026. godinu.

Ulaz na sva događanja je slobodan.

Program

17:30 – 18:15

Panel Kako nam permakultura pomaže u vrtu?

18:15 – 18:30

Predstavljanje platforme Čuvari sjemena

18:30 – 19:30

Razmjena sjemena starih i udomaćenih sorti

Kada: utorak, 22. rujna 2026., od 17:30 do 19:30 sati

Gdje: Središnjica Gradske knjižnice Marka Marulića, velika dvorana, Ulica slobode 2, Split

Ulaz: slobodan

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