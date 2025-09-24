Razgovarali Šuta i ministrica kulture i medija. Evo o čemu je bilo govora

U splitskoj Gradskoj upravi održan je radni sastanak predstavnika Grada Splita i Ministarstva kulture i medija RH, na kojem se razgovaralo o ključnim projektima u području kulture i očuvanja baštine.

Ispred Ministarstva kulture i medija sastanku su nazočili ministrica Nina Obuljen Koržinek, državni tajnik Krešimir Partl, tajnica Kabineta ministrice Ana Perišić Mijić te voditeljica Konzervatorskog odjela u Splitu Anita Gamulin. Grad Split predstavljali su gradonačelnik Tomislav Šuta, zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić i voditeljica Odsjeka za kulturu Marina Kuzmanić Petreš.

Razgovaralo se o tekućoj suradnji i projektima gradskih ustanova u kulturi, kao i Planu upravljanja Starom gradskom jezgrom. Razmotrena su i pitanja vezana uz djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta Split, konzervatorske radove u Dioklecijanovim podrumima, kao i daljnje aktivnosti na arheološkom nalazištu u Stobreču.

Gradonačelnik Šuta i ministrica Obuljen Koržinek istaknuli su važnost kontinuirane suradnje između Grada Splita i Ministarstva kulture i medija s ciljem očuvanja i unaprjeđenja kulturne baštine te stvaranja novih sadržaja od značaja za građane i posjetitelje Splita.