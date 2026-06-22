"Razglednica iz Splita" koja se neće naći na štandovima: "Izgleda kao fašizam, ali objasne ti da nije"

Povodom Dana antifašističke borbe, koji se u Hrvatskoj obilježava kao nacionalni praznik, Ivana Marković, gradonačelnica Grada Supetra i SDP-ova saborska zastupnica, objavila je tekst pod naslovom "Razglednica iz Splita".

U objavi je kroz satiričnu scenu s turistima, djetetom i prizorima na splitskim ulicama progovorila o odnosu Hrvatske prema simbolima i pozdravima koji se vežu uz fašizam, ali se u javnom prostoru često pokušavaju relativizirati kroz pojam "dvostrukih konotacija".

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"Split, kao i svakog ljeta, glumi kulisu vlastitog života"

Marković tekst započinje opisom Splita krajem lipnja, grada prepunog turista, kruzera, apartmana i cijena koje su, kako piše, "odavno prestale biti napitak, a postale investicijski proizvod".

"Riva je puna furešti, Marmontova puna furešti, grad pun furešti. Došli ljudi vidjeti ono što se nekad zvalo mediteranski način života, a danas se prodaje po cijeni suvenira", navela je. U nastavku se osvrnula i na Dioklecijana, uz opasku da bi se, da danas prošeta Splitom, "vjerojatno vratio kupusu prije nego što bi stigao do Peristila".

Dijete pita majku: "Mama, što je ono?"

Središnji dio objave donosi prizor u kojem strani mladi bračni par s djetetom šeće gradom. Dijete, koje liže sladoled, u jednom trenutku ugleda skupinu ljudi u crnom. "Mama, što je ono?", pita dijete.

Majka, prema tekstu, odgovara: "Mislim da su to dvostruke konotacije." Dijete zatim zbunjeno promatra crne zastave i pozdrave te zaključuje: "Nas su u školi učili da su to fašisti."

Na pitanje jesu li to onda fašisti, majka mu odgovara: "Ne, sine. To su ti dvostruke konotacije."

Marković kroz dijalog majke i djeteta dodatno pojašnjava satiričnu poantu svoje objave. "To ti je kad nešto izgleda kao fašizam, zvuči kao fašizam i pozdravlja kao fašizam, ali ti objasne da nije fašizam", stoji u tekstu.

Na dječje pitanje što je onda u pitanju, majka odgovara: "Domoljublje."

Dijete zatim pita kako se to razlikuje, a majka odgovara: "Ne znam baš. To je nešto samo u Hrvatskoj."

"Na prednjoj strani more, Riva, palača, sunce i Mediteran. Na poleđini dvostruke konotacije"

Objavu Marković završava slikom turista koji će iz Splita ponijeti magnete, fotografije i uspomene, ali i jednu drugačiju razglednicu.

"Na prednjoj strani more, Riva, palača, sunce i Mediteran. Na poleđini dvostruke konotacije", napisala je.

Zaključila je porukom: "Najčudnije od svega nije bilo ono što su vidjeli. Najčudnije je bilo koliko se ljudi trudilo objasniti da to nisu vidjeli. Sretan Dan antifašističke borbe!"