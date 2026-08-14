Razbuktao se plamen na sjevernim padinama Omiške Dinare, nažalost, vjetar jača

Nakon što je vatra ugašena na južnim padinama Omiške Dinare, vjetar je aktivirao požarište na sjevernim padinama ovog brda. Da se vjetar “diže” diljem Dalmacije svjedoče službeno izmjereni podaci DHMZ-a. Zadar u 17 sati mjeri brzinu vjetra od 8m/s što je umjereno jak vjetar, a splitsko područje na 6 m/s. Po prognozi vjetar bi do 19 sati mogao još malo ojačati, potom će privremeno slabiti prije nego što se noćas ponovno javi umjerena bura.

Prema informacijama s terena, iznad Imbera se diže stup dima, a vjetar gura vatru prema naseljenom području, odnosno zaseocima Rogošići i Mimičići. Stanovnici ovih i okolnih naselja već su neko vrijeme bez električne energije.

Na požarištu su jake zemaljske snage kojima pomoć pružaju i one zračne. Naime, dio kanadera je aktivan na ninskom području, a dio upravi iznad Imbera.

Trenutačno se pokušava spriječiti približavanje vatre prema kućama, osobito prije večeri kada je moguće novo prilazno jačanje bure.