Razbojnik bježao policiji nakon pljačke benzinske u Kaštelima, sustigli ga i uhitili

Splitsko-dalmatinska policija uhitila je 37-godišnjaka kojeg sumnjiči za dva razbojništva počinjena u petak na području Kaštela i Planog. Muškarac je nakon druge pljačke pokušao pobjeći policiji, no ubrzo je sustignut i uhićen.

Prema policijskom priopćenju, oko 20.45 sati zaprimljena je dojava da je muškarac ušao u prostorije benzinske postaje na području Kaštela te uz prijetnje zaposlenicima oteo novac i pobjegao.

Policija je odmah pokrenula potragu te je osumnjičenika vrlo brzo pronašla na području Kaštela. Kada je ugledao policijske službenike, 37-godišnjak je pokušao pobjeći trčeći, no jedan ga je policajac sustigao. Prilikom uhićenja uporabljena su sredstva prisile.

Opljačkao i trgovinu u Planom

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je isti muškarac nekoliko sati ranije, oko 14.30 sati, počinio još jedno razbojništvo, ovoga puta u trgovini u Planom.

Prema sumnjama policije, u trgovinu je ušao s motociklističkom kacigom na glavi te je uz prijetnju nožem od zaposlenice zatražio novac. Nakon što je ona odbila njegov zahtjev, iz blagajne je uzeo 40 eura i pobjegao.

Nad 37-godišnjakom je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela razbojništva. Po dovršetku istraživanja tijekom dana bit će, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.