Ravnateljica Uprave za obitelj o napuštenom djetetu: "Ne zna se je li majka napustila dijete, netko ju je mogao iskoristiti"

Dobronamjerni sugovornici u prilogu Dnevnika Nove TV govore o tome da je bolje da je dijete ostavljeno u Prozoru života, nego u kanti za smeće, no v.d. ravnateljica Uprave za obitelj Tanja Žaja objašnjava zašto je to ilegalno.

"Radi se o kaznenom djelu napuštanja djeteta. Dosegli smo društveni standard po kojem čim društvo nešto opiše kao kazneno djelo to je neprihvatljivo ponašanje. Država skrbi o djeci i država osigurava mogućnost skrbi i ostavljanja djece u bilo kojoj našoj ustanovi, u zavodu za socijalni rad. Roditelji koji žele ostaviti dijete mogu se obratiti centru, tako da je cijeli spektar zakonitih mogućnosti ostavljanja djece", kaže Tanja Žaja.

Dakako, napominje da nema mogućnosti anonimnog napuštanje djece, jer roditeljstvo uz prava nosi i obaveze, prije svega skrbi za dijete. Ako to niste u stanju, morate zatražiti pomoć države, ne možete se samovoljno odreći roditeljske skrbi.

"Roditelj treba doći u Hrvatski zavod za socijalni rad i tamo izjaviti da daje dijete na posvojenje i nakon toga nema više roditeljske odgovornosti", objašnjava Tanja Žaja.

Kad je riječ o udruzi Betlehem koja stoji iza prozora, Tanja Žaja je zahvalna njihovim članovima što su se pobrinuli za dijete, ali s druge strane najavljuje da udrugu čekaju novčane kazne do 20.000 eura zbog nepoštivanja nalaza inspekcije koja je zatražila da se prozor zatvori.

"Inspekcija je, 'ajmo reći, zabranila rad prozoru. To fizičko pečaćenje nije zakonom propisano kako to možda javnost zamišlja. Nećete doći staviti traku, ali čim imate sankciju, to morate zatvoriti", kaže Tanja Žaja.

Ono što službe dalje rade je utvrđivanje identiteta roditelja, tj. osoba koje su počinile kazneno djelo napuštanja djeteta i policija radi sve što može. Tanja Žaja napominje da kod napuštanja djeteta nema predomišljanja oko tog postupka, dok prilikom legalnog davanja djeteta na posvojenje, vi se možete predomisliti u roku od 30 dana.

"Ne treba zanemariti institut neuračunljivosti nakon poroda. Prema obiteljskom zakonu žena šest tjedana nakon poroda ne može dati pristanak na posvojenje. A vi ovdje pretpostavljate da je žena donijela ispravnu odluku o novorođenčetu, što nužno nije točno. I ukoliko bi se predomislila morala bi ići u sudski postupak dokazivanja majčinstva", upozorava Tanja Žaja.

Napominje i još jedan problem ovakvih ostavljanja, a to je da mi ne znamo je li uopće majka ta koja je ostavila dijete. Svi uvijek pišu "majka", ali to je mogao biti i netko tko je zlorabio povjerenje majke, njezinu slabost ili iskoristio njezine intelektualne poteškoće.

"U posljednjih 10 godina imali smo samo dva slučaja napuštanja djeteta, ali i jedan je previše, jer važno je znati identitet roditelja", zaključuje Tanja Žaja, v.d. ravnateljice Uprave za obitelj.