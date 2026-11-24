Pacijent Klinike za psihijatriju Sveti Ivan zapalio se dok je bio humano sputan. Kako je došlo do incidenta, kako je pacijent uspio doći do upaljača i cigarete te je li riječ o propustu bolničkog osoblja, u razgovoru s N1 reporterkom Katarinom Plantak pojasnila je ravnateljica klinike Lidija Hrastić Novak.

Ravnateljica je objasnila da se mjera humanog sputavanja primjenjuje ovisno o stanju i potrebama pojedinog pacijenta. U ovom slučaju pacijent je bio blago sputan, odnosno nije bio privezan u svim točkama tako da mu se u potpunosti onemogući kretanje.

"Mogao se promeškoljiti, nažalost je imao potrebu za pušenjem i uspio je, dok tehničari nisu bili prisutni, izvaditi cigaretu i upaljač koje je sakrio u stražnji džep. U tom pokušaju da zapali cigaretu uspio je zapaliti dio madraca i plamen se proširio prema njegovoj lijevoj strani. To je brzo ugašeno", ispričala je ravnateljica.

Pozvana je hitna pomoć, a u bolnicu su stigli i vatrogasci te policija. Prema riječima ravnateljice, nakon incidenta postupilo se u skladu s propisima.

Pacijent je zbog mogućih opeklina prevezen u Kliniku za traumatologiju, gdje je zbrinut, nakon čega je otpušten kući. U Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan nije se vraćao.

Ravnateljica najavila detaljnije pretrese pacijenata

Na pitanje kako je moguće da humano sputana osoba kod sebe ima upaljač, ravnateljica je odgovorila da ne može sa sigurnošću reći je li riječ o propustu prilikom pretresa pacijenta.

Najavila je, međutim, da će nakon ovog incidenta bolnica pojačati pretrese pacijenata te detaljnije provoditi niz postupaka propisanih pravilnikom.

"Da, propust je jer se dogodilo", rekla je ravnateljica, istaknuvši pritom mogućnost da je pacijent namjerno sakrio cigaretu i upaljač kako bi izbjegao njihovo pronalaženje tijekom uobičajenog pretresa.

Dodala je i da je pacijent bio upoznat s činjenicom da pušenje u bolnici nije dopušteno. Također dodaje da je incident evidentiran, da su sva izvješća dostupna i da će se utvrditi što je konkretno bilo.

"Ako se na stručnom vijeću utvrdi da je bio propust koji podliježe sankcijama s radno-pravnog aspekta, ja ću svoje obveze odraditi", kaže ravnateljica.

Prijave Ministarstvu

Ni ovaj incident nije bio prijavljen Ministarstvu. "Ja ne mogu reći da se niz propusta nastavlja. Nalaz inspekcije je govorio o Perišu i postupanju u njegovom slučaju. Ovo se dogodilo mjesec dana ranije. Neće se nastaviti", jasna je Hrastić Novak.

Ponavlja i da će se puno rigoroznije držati svih pravila i da se takvi i slični propusti više neće događati.

Na pitanje zašto Ministarstvo nije bilo obaviješteno, odgovara da je vrlo nezgodno da ona odgovara na to pitanje jer je ravnateljica postala prije tjedan dana. "Da sam bila tada ravnatelj ustanove, možda bih o tome izvijestila u tromjesečnom izvješću. O smrtni Periša smo dužni u puno kraćem roku izvijestiti. To su dva događaja koja nemaju istu težinu i obvezu izvještavanja", kaže.

Upravno vijeće

Bivši članovi UV-a tvrde da nisu bili upoznati s incidentima. Ravnateljica kaže da će sada sve biti kako treba biti. UV se sastaje jednom mjesečno, kaže i nastavlja da se u svim ustanovama tog tipa događaju incidenti i sa svim značajnijim situacijama će se UV izvijestiti.

Ravnateljica smatra da je gradska pročelnica dobila informaciju kada su novinari počeli postavljati pitanja.

Što se tiče premijerove izjave da se ovakvi problemi ne odnose na psihijatrijsku skrb nego samo na jednu ustanovu, Hrastić Novak kaže da s eapsolunto ne slaže s takvom procjenom. "Problemi koji su se pojavili ovdje se odnose na sve ustanove koje imaju psihijatrijsku skrb u svom opsegu rada", kaže.

Upotreba jastuka

Jasna je i po pitanju korištenja jastuka.

"Nikada se više neće koristiti u ovoj ustanovi za sputavanje", kaže.