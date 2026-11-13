Ravnatelj splitske škole oglasio se o postavljanju videonadzora: "Cilj je zaštita učenika, djelatnika i vrijedne školske opreme"

Nakon što je u javnosti otvorena rasprava o postavljanju videonadzornih kamera u fizioterapeutskom kabinetu splitske Srednje škole Dental centar Marušić, oglasio se ravnatelj Hrvoje Marušić. U opširnom priopćenju pojasnio je razloge postavljanja kamera, ističući da je cilj zaštita učenika, djelatnika i vrijedne školske opreme.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ovim putem želim se obratiti javnosti kao ravnatelj Srednje škole Dental centar Marušić povodom javno objavljenih podataka o postavljanju dodatnog videonadzora u prostorije škole te pojasniti svima koje zanima tema sigurnosti u školama i naša dosadašnja iskustva s upotrebom videonadzora.

Škola Dental centar Marušić u kontinuitetu djeluje 33 godine, jedna je od najstarijih privatnih škola s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj i jedina privatna zdravstvena škola u državi. Trenutno školu pohađa 267 učenika i polaznika obrazovanja odraslih te zapošljava 35 djelatnika, a učenike obrazujemo u zanimanjima dentalni tehničar, fizioterapeutski tehničar i dentalni asistent. Škola se financira isključivo iz sredstava školarina učenika te ne prima nikakve subvencije iz bilo kojih drugih izvora.

Posljednjih petnaestak godina škola ima instaliran videonadzor u gotovo svim prostorijama škole, kao i u ograđenom dvorištu i na parkiralištu, te dva operativna djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu. Također, škola je alarmnim sustavom spojena na dojavni centar certificirane zaštitarske tvrtke. Dakle, u školi nam je izuzetno stalo do sigurnosti učenika i djelatnika, što potvrđuje i činjenica da u 33 godine rada nismo zabilježili ni najmanji incident vezan uz nasilje ili krađu u prostorima pod zaštitom škole. To u potpunosti opravdava znatnu investiciju u videonadzor i zaštitno osoblje.

Nažalost, unatoč svim dobrim pokazateljima, u posljednjih tjedan dana nekolicina učenika i roditelja problematizira postavljanje videonadzora u fizioterapeutski kabinet škole, na što smo se odlučili zbog učestalih oštećenja školske imovine i vrlo skupe aparature koja se ondje nalazi. Kao škola došli smo do zaključka da bi uvođenje videonadzora, kao i u svim drugim prostorijama škole, riješilo taj problem. Pri tome smo bili poučeni pozitivnim iskustvom iz drugih dijelova škole, poput dvaju dentalnih laboratorija i ordinacije dentalne medicine koji djeluju u sklopu škole kao praktikumi za obrazovanje dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, gdje nije zabilježen ni najmanji incident ni oštećenje imovine iako se radi na izuzetno skupoj aparaturi i vrhunskoj tehnologiji.

Kamere u fizioterapeutski kabinet postavila je certificirana tvrtka za postavljanje videonadzora nakon što smo poslali upit Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) te ispunili sve zakonske uvjete koje ovdje navodimo. Videonadzor služi isključivo za zaštitu osoba i imovine, a snimke se pohranjuju na snimač – server kojemu pristup imaju samo dvije ovlaštene osobe iz škole. Također, svi su roditelji o tome obaviješteni, premda napominjem da u školi već 15 godina postoji aktivan sustav videonadzora o čemu je istaknuto više obavijesti (naljepnica) na ulazima i u prostorima škole.

Važno je napomenuti i da u školi postoji Pravilnik o odijevanju, higijeni i kućnom redu u fizioterapeutskom kabinetu, koji je javno istaknut na ulazu u kabinet, a u kojem je izričito naglašeno da se u kabinet ulazi kroz svlačionicu, gdje se učenici presvlače u duge ili kratke sportske hlače i majicu kratkih rukava. U SVLAČIONICI NIJE POSTAVLJEN VIDEONADZOR. U fizioterapeutskom kabinetu izvode se vježbe koje su u potpunosti primjerene radu u školi, kao i u bilo kojem sportskom centru, fitness-centru, sportskoj dvorani, bolnici i slično. Svi navedeni prostori danas imaju videonadzor i to naravno, nitko ne problematizira. U kabinetu je strogo zabranjeno svlačenje za vrijeme vježbi. Škola je svojim internim Pravilnikom o videonadzoru odlučila da za vrijeme nastave, odnosno tijekom vježbi masaže, fizikalne terapije i osnova kineziologije, kamere budu prekrivene kako se podaci ne bi pohranjivali na snimač, s obzirom na to da je u tim trenucima vrlo mala mogućnost da dođe do bilo kakvih problema.

Nažalost, jedan je neodgovorni pojedinac kamere u fizioterapeutskom kabinetu fotografirao i poslao jednoj medijskoj kući, koja je uz poluinformacije objavila te fotografije, što se bez odobrenja škole nikako nije smjelo dogoditi. Navedeni učenik, kojeg smo upravo identificirali putem videonadzora, počinio je osobito teško neprihvatljivo ponašanje definirano Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera – „objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe“, čime se doveo u situaciju da ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća odlučuje o njegovu isključenju iz škole. Dakle, ovaj je videonadzor već opravdao svoju investiciju. Učenicima je u školskim prostorima strogo zabranjeno korištenje mobitela, kao i u svim školama, a osobito je strogo zabranjena i kažnjiva javna distribucija fotografija, na što su svi učenici upozoreni prilikom upisa u školu.

Zaključno, videonadzor je potpuno opravdano sredstvo za sprječavanje svih vrsta vršnjačkog nasilja, krađe i neprimjerenih radnji, s čime, ponavljam, imamo izvrsna iskustva jer u 33 godine rada škole nismo imali ni najmanji incident. Gotovo sve javne ustanove i javni prostori, u što spadaju i škole, imaju videonadzor, što uvelike pridonosi uvođenju reda kako bi rad u školi bio što kvalitetniji i sigurniji", poručio je ravnatelj.