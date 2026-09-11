Ravnatelj Rebra o izbodenom učeniku: Ozljede su opasne po život

Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. dr. sc. Fran Borovečki izvijestio je o stanju teško ozlijeđenog učenika koji je nakon današnjeg napada u zagrebačkoj srednjoj školi zaprimljen u bolnicu.

"Tijekom današnjeg jutra u našu bolnicu zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne", rekao je Borovečki.

Dodao je da su liječnici odmah po dolasku pacijenta poduzeli sve potrebne mjere za njegovo zbrinjavanje.

"Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim i dalje prati njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja", kazao je ravnatelj KBC-a Zagreb.

"Ozljede su teške"

Borovečki je rekao da će liječnici učiniti sve kako ozljede ne bi ostavile trajne posljedice.

"Siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da kod djeteta, odnosno našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja", rekao je.

Izrazio je suosjećanje sa svim ozlijeđenima i njihovim obiteljima, piše Index.

"Posebno s ozlijeđenim djetetom i njegovim roditeljima, kao i sa svima koje je pogodila ova tragedija", kazao je.

Zahvalio je i djelatnicima KBC-a Zagreb te svim hitnim službama koje su sudjelovale u zbrinjavanju ozlijeđenih.

Ozlijeđeni učenik smješten na intenzivnoj

Na pitanje o kakvim je točno ozljedama riječ, Borovečki nije želio iznositi detalje zbog zaštite prava pacijenta i liječničke tajne.

"Ne bih ulazio u sve detalje liječenja. Mogu reći da su ozljede u području prsišta i abdomena, gdje se nalaze vitalni organi", rekao je.

"Za sada je stabilno. Cijeli daljnji tijek trebao bi dobro proteći, ali ozljede su teške", dodao je Borovečki.

Ozlijeđeni učenik ostaje na liječenju u KBC-u Zagreb.

"Pacijent je sada zbrinut u jedinici intenzivnog liječenja kod nas u KBC-u Zagreb", zaključio je.