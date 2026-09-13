Ravnatelj Crvenog križa: “Ljudi su bili u šoku, nisu mogli govoriti”

Ljudi koji su evakuirani, bili su evakuirani na tri lokacije, rekao je za 24sata ravnatelj Crvenog križa iz Supetra, Mate Mladina.
Podsjetimo, na Braču se već danima bore s vatrenom stihijom, a sinoć je posebno dramatično bilo u Milini, gdje je evakuirano više od 200 ljudi.
Prema informacijama glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, dvije osobe su lakše ozlijeđene te prevezene u splitski KBC.
- Dio ljudi je bio na brodu dio u dvorani u Supetru. Ljudi koji su na brodu dobit će sada naputke kako dalje, ovi koji su u dvorani polako idu svojim kućama - rekao nam je Mladina.
Dodao je i kako su tijekom sinoćnje situacije ljudi bili jako uplašeni.
- Ljudi su bili jako uplašeni, ali mi smo imali punktove gdje smo im pružali potrebne informacije. Jasno im se komuniciralo da uzmu dokumente i ono najvažnije. Bili su u šoku, nisu mogli govoriti - rekao je Mladina.
Zaključio je i kako je svima osigurano sve što je potrebno od okrijepe, hrane, do deka.