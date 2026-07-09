"Ratoborna bakica" iz Daruvara završila na sudu: Metlom napala policajca, a nije stala ni nakon uhićenja

Ratoborna bakica Katica (77) uhićena je nakon što je metlom napala policajce.

Prema presudi, sve se dogodilo oko podneva u Daruvaru kad je Katica upala u dvorište susjede i počela vikati i svađati se. Uplašena je susjeda pozvala policiju koja je brzo stigla na mjesto verbalnoga konflikta.

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Policajac Alen i policajka Patricia su Katici odmah naredili da “prestane s daljnjim narušavanjem javnog reda i mira i da se udalji iz dvorišta susjede, ali se ona na izrečenu naredbu oglušila i nastavila s vikanjem”, piše Danica.hr.

“Kad ju je policijski službenik Alen desnom rukom uhvatio ispod lijeve ruke i poveo prema izlazu iz dvorišta, drvenom ručkom metle koja se nalazila prislonjena na ulazna vrata dvorišta udarila ga je po glavi.

Osam mjeseci zatvora

Nakon toga su ju policijski službenici uhvatili za ruke i doveli do službenog vozila. Kad su je smjestili u policijsko vozilo, prema Alenu je bacila dva uređaja koji su se nalazili u tom automobilu te ga povukla za lijevo uho.

Dolaskom do Policijske postaje Daruvar, Katica je nastavila s pružanjem aktivnog otpora odbijajući ustati s poda”, ističe sudac u nepravomoćnoj presudi koja je donesena na osnovi prijedloga državnog odvjetništva, piše Danica.hr.

Uglavnom, Katica je proglašena krivom i osuđena na osam mjeseci uvjetnog zatvora zbog kaznenog djela napada na službenu osobu. Mora platiti 80 eura troškova kaznenog postupa. Dosad je bila neosuđivana, pa nije teže kažnjena. Na presudu se može žaliti.