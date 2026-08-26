Ratni heroj i dugogodišnji dalmatinski načelnik objavio oštro priopćenje: "Iza svega je interesni lobi, objavljujem sve dokumente javno, Prominci imaju pravo na istinu"

Općina Promina i načelnik Tihomir Budanko javno su reagirali na niz tvrdnji koje se posljednjih tjedana pojavljuju na Facebook stranici "Hrvatski krški pašnjaci". U podužem priopćenju, strukturiranom kroz deset točaka, tvrde da se protiv općinskog vodstva vodi kampanja u kojoj se, kako navode, stvarni podaci izvlače iz konteksta i povezuju s nizom teških optužbi. Iz Općine navode kako se Budanka, među ostalim, optužuje za pogodovanje stranim investitorima, rasprodaju prominske zemlje, predaju rudnika, zanemarivanje problema otpada i ugrožavanje zdravlja stanovnika. Sve takve optužbe kategorički odbacuju.

Podsjetili su pritom i na Budankovu ratnu prošlost te naveli kako je kao časnik Hrvatske vojske tijekom Oluje organizirao zaštitu 14 starijih srpskih civila i njihove imovine.

"Načelnik nije birao investitora niti može sam mijenjati plan"

Jedna od središnjih tema priopćenja odnosi se na solarne elektrane i izmjene Prostornog plana Šibensko-kninske županije. Iz Općine naglašavaju da Tihomir Budanko ne donosi županijski prostorni plan, već postupak vodi Šibensko-kninska županija, dok konačnu odluku donosi Županijska skupština. Navode da su mišljenja Općine o mogućim područjima za obnovljive izvore energije neobvezujuća te sama po sebi nikome ne daju zemljište, dozvolu ili pravo građenja.

Posebno se osvrću na projekt SE Promina snage 150 MW, navodeći kako ga španjolska Acciona razvija dulje od deset godina te da je tvrtka kroz državne institucije prolazila postupke vezane uz priključenje, procjenu utjecaja na okoliš te lokacijske i građevinske dozvole.

"Načelnik nije birao investitora niti je imao ovlast nekome dodijeliti projekt", poručuju iz Općine. Odbacuju i tvrdnje o navodnom jedinstvenom projektu na 1.100 hektara. Tvrde da je do te brojke došlo zbrajanjem površine postojeće elektrane i različitih područja koja se tek razmatraju u izmjenama prostornog plana te da ne postoji jedan projekt, jedan investitor ni jedna dozvola za takav obuhvat.

Otpad kod Oklaja i strah od PFAS-a: "Za takve tvrdnje nema stručnog nalaza"

Poseban dio priopćenja odnosi se na otpad koji je 2008. godine nezakonito odložen u prostoru bivšeg rudnika kod Oklaja. Na društvenim mrežama taj se slučaj, kako navode iz Općine, povezuje s PFAS-om, mogućim onečišćenjem Krke i izvorišta pitke vode te malignim bolestima.

Općina potvrđuje da je otpad ondje nezakonito odložen 2008. godine, prije Budankova mandata, ali upozorava da, prema njihovim navodima, nije objavljen stručni nalaz koji bi dokazao prisutnost PFAS-a u vodi niti istraživanje koje bi taj otpad povezalo s konkretnim malignim bolestima. Navode i da Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovito uzorkuje vodu iz uslužnih objekata na području Promine te podržavaju dodatno stručno uzorkovanje tla i vode, kao i javnu objavu rezultata.

Istodobno odbacuju tvrdnju da tijekom Budankova mandata ništa nije poduzimano. Prema kronologiji koju je objavila Općina, 2015. je naručen geodetski snimak nelegalnih odlagališta, godinu poslije Općina je financirala uklanjanje dijela otpada, a Budanko je 2018. Ministarstvu slao požurnicu vezanu uz napuštene rudarske prostore.

Općina govori o "krugu interesa", ali naglašava da dogovor nije dokazan

Najozbiljniji dio priopćenja odnosi se na tvrdnje Općine o mogućem preklapanju različitih poslovnih i privatnih interesa. Općina navodi kako je društvo TOSKA d.o.o. ranije iskazivalo interes za razvoj velikih energetskih projekata u Promini. U priopćenju se zatim iznose sumnje i indicije o osobama koje bi mogle biti povezane s Facebook stranicom "Hrvatski krški pašnjaci" te korištenjem većih zemljišnih površina.

Pritom iz Općine izričito naglašavaju kako ne tvrde da je postojanje zajedničkog dogovora između prozvanih osoba dokazano, već smatraju da postoji dovoljno indicija i dokumentacije da njihove odnose i moguće poslovne interese provjere nadležne institucije. Najavili su da će dokumentacija koja se odnosi na zemljišne površine, ARKOD evidencije, pravnu osnovu korištenja zemljišta i eventualne potpore biti proslijeđena Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, poljoprivrednoj inspekciji i drugim nadležnim tijelima.

Najavljene kaznene prijave i tužbe: "Zaštitit ćemo se pravnim putem"

Na kraju priopćenja Općina Promina i načelnik Budanko najavili su i konkretne pravne korake. Poručuju da je kritika lokalne vlasti legitimna i dopuštena, ali smatraju da objavljivanje neistinitih tvrdnji kojima se nekoga povezuje s nezakonitim postupanjem prelazi granice dopuštene kritike.

Prema njihovim navodima, odvjetnički tim i pravne službe već pripremaju kaznene prijave i građanske tužbe, a dokumentaciju, snimke spornih objava i dostupne podatke namjeravaju dostaviti DORH-u, policiji i drugim nadležnim institucijama. Općina na kraju kategorički poručuje da Budanko "nije prodao ni jedan četvorni metar Promine", da nije predao rudnike, izabrao Accionu niti donio županijski prostorni plan.

"Na laži će Općina odgovoriti dokumentima. Na zastrašivanje stanovnika odgovorit će činjenicama. Na interesnu kampanju odgovorit će istinom i pravnim putem", zaključili su Općina Promina i načelnik Tihomir Budanko u objavljenom priopćenju.