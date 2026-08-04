RATNI DIV STIGAO POD MARJAN Brod koji je čuvao Hrvatsku u Oluji jutros privukao sve poglede

Na splitskoj Zapadnoj obali jutros je posebnu pozornost građana i prolaznika privukla raketna topovnjača Hrvatske ratne mornarice RTOP-21 "Šibenik", ratni brod bogate povijesti koji je sudjelovao u nizu operacija tijekom Domovinskog rata.

Brod su na samom kraju jutarnjeg programa obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja" obišli splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, predstavnici Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, predstavnici braniteljskih udruga te brojni drugi sudionici svečanog programa.

Najprije spuštanje zastave i izjave za medije

Jutarnji program započeo je odavanjem počasti hrvatskim braniteljima, nakon čega je na pročelju zgrade Gradske uprave spuštena velika zastava Republike Hrvatske. Nakon polaganja cvijeća i spuštanja zastave održane su izjave za predstavnike medija. Tek potom sudionici programa uputili su se prema Zapadnoj obali, gdje je obilazak raketne topovnjače bio posljednja točka jutarnjeg dijela obilježavanja.

Šuta, Boban i predstavnici braniteljskih udruga obišli brod

Gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban na kraju su jutarnjeg programa, zajedno s predstavnicima Grada i Županije, članovima braniteljskih udruga te brojnim drugim uzvanicima, obišli RTOP-21 "Šibenik". Tijekom obilaska upoznali su se s karakteristikama plovila i njegovom bogatom poviješću u sastavu Hrvatske ratne mornarice. Dolazak ratnog broda izazvao je veliko zanimanje građana i prolaznika na Zapadnoj obali, a posebno je simbolično što je upravo "Šibenik" stigao u Split u sklopu obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja". Prema prvotnoj najavi, na Zapadnoj obali trebao je biti RTOP-12 "Kralj Dmitar Zvonimir", no naknadno je došlo do promjene.

Umjesto njega u Split je stigao RTOP-21 "Šibenik", jedno od najprepoznatljivijih plovila Hrvatske ratne mornarice i brod koji je neposredno povezan s Domovinskim ratom. Riječ je o raketnoj topovnjači dugoj gotovo 45 metara, širokoj oko 8,4 metra i punoj istisnini od približno 260 tona. Brod može razviti brzinu od oko 40 čvorova, a njegovu posadu čini tridesetak pripadnika Hrvatske ratne mornarice.

U hrvatske ruke stigao je ratne 1991. godine

RTOP-21 "Šibenik" izgrađen je u Brodogradilištu Kraljevica, a porinut je 1977. godine. Prvotno je bio dio tadašnje Jugoslavenske ratne mornarice pod oznakom RTOP-402. Početkom Domovinskog rata nalazio se na remontu i modernizaciji u šibenskom brodogradilištu, gdje je dospio u hrvatske ruke. U sastav Hrvatske ratne mornarice ušao je 28. rujna 1991. godine te je dobio ime "Šibenik".

Tijekom Domovinskog rata bio je angažiran na različitim zadaćama, uključujući zaštitu hrvatskog teritorijalnog mora i pružanje potpore hrvatskim snagama. Sudjelovao je u djelovanjima na području hrvatskog juga i Šibenika, u operaciji "Maslenica", kao i u osiguranju južnog dijela hrvatskog Jadrana tijekom operacija "Bljesak" i "Oluja".

Naoružan topovima i protubrodskim raketama

RTOP-21 "Šibenik" opremljen je pramčanim topom Bofors kalibra 57 milimetara te šestocijevnim rotirajućim topom AK-630M kalibra 30 milimetara. Konstruiran je i za nošenje protubrodskih raketa RBS-15B, namijenjenih djelovanju protiv velikih površinskih ciljeva. Njegova ratna povijest i dugogodišnja služba daju dodatnu težinu dolasku u Split. Brod koji je tijekom ratnih godina čuvao hrvatsko more jutros je pod Marjanom postao jedan od najupečatljivijih simbola obilježavanja "Oluje".

Nakon završetka jutarnjeg dijela obilježavanja, program se nastavlja misom zahvalnicom u crkvi Gospe od Zdravlja, svečanim mimohodom hrvatskih branitelja s ratnim zastavama kroz središte Splita te večernjim događanjima na Rivi.