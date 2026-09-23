Ratko Božić, vlasnik i osnivač Split Ship Managementa pravomoćno oslobođen! Nije utajio gotovo šest milijuna kuna poreza...

Potrajalo je koju godinicu, no na kraju je pravosuđe donijelo svoju konačnu odluku: pravomoćna je postala – oslobađajuća! - presuda Ratku Božiću (73), vlasniku i osnivaču Split Ship Managementa, po optužbi za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te utaju poreza od gotovo šest milijuna kuna.

Potvrđena je tako odluka splitskog Županijskog suda na višem stupnju, donesena krajem 2025. nakon podosta godina ‘meljanja’ po ladicama. Božića je optužnica teretila da je od listopada 2009. do studenog 2010. kao direktor trgovačkog društva SSM-a postupio suprotno članku 225. Zakona o trgovačkim društvima i u nakani pribavljanja protupravne imovinske dobiti tvrtki Swift Group iz Svetog Vincenta i Grenadina na štetu svog trgovačkog društva neosnovano sklopio osam ugovora o zajmu kojima je SSM s računa isplatio ukupno 5.803.445,26 kuna s rokom otplate od pet godina iako je društvo poslovalo s gubicima, a tvrtka Swift Group nije bila kreditno sposobna.

Premda nije vraćen dug po prvom zajmu iz listopada 2009. godine od 40 tisuća eura, Božić je nastavio sklapati ugovore u svrhu navodnog poboljšanja likvidnosti. Tako je neosnovano s računa SSM-a na račun Swift Group doznačen ukupan iznos navodnog zajma od 5,8 milijuna kuna koji do danas nije vraćen, smatrali su na tužiteljstvu.

Na temelju nalaza i mišljenja vještaka

Po drugoj točki optužnice Božića su teretili da je od veljače 2008. do travnja 2012. u nakani pribavljanja znatne protupravne imovinske dobiti svom trgovačkom društvu izbjegao plaćanje u državni proračun. Nakon što je u veljači 2008. za svoje društvo kupio motornu jahtu La Mirage za 16,7 milijuna kuna s uračunatim PDV-om od 3 milijuna kuna, u poslovnim knjigama jahtu je proknjižio na kontu dugotrajne imovine namijenjene gospodarskoj djelatnosti pa je tako iskoristio pravo odbitka pretporeza u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna.

Krajem 2011. jahta je prisilno zaustavljena i prodana u ovršnom postupku, a Božić istu nije koristio za obavljanje gospodarske djelatnosti, osim u manjem opsegu, čime nije ostvario pravo odbitka pretporeza od 3 milijuna kuna, već u iznosu od 503 tisuće kuna, dok razliku od 2,5 milijuna kuna stvarne obaveze PDV-a nije ispravio, niti obračunao u poslovnim knjigama pa je tako na štetu proračuna RH pribavio trgovačkom društvu Split Ship Management nepripadnu imovinsku dobit od 2,5 milijuna kuna.

Tako je barem stajalo u optužnici, međutim sud nije utvrdio krivnju Ratka Božića koji je uostalom cijelo vrijeme negirao da bi počinio kaznena djela. Tvrdio je kako su sve poslovne knjige vođene ispravno i u skladu sa zakonima, kao i da je sve poslove i ugovore sklapao s ciljem ostvarivanja dobiti za SSM… Oslobađajuću presudu splitski sud je donio na temelju nalaza i mišljenja vještaka kao i dopune njegove analize nakon što mu je naknadno predstavljena dodatna dokumentacija vezana za slučaj. A viši sud je u potpunosti prihvatio takav stav Županijskog suda u Splitu i pravomoćno potvrdio oslobađajuću presudu.